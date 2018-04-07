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Музыкальный уикенд: главные концерты выходных
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Музыкальный уикенд: главные концерты выходных 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress
В "Ледовом дворце" ВТБ в эту субботу пройдет большой концерт Егора Крида. А Лолита порадует любителей своего творчества выступлением в "Крокус Сити Холле".
В Московской консерватории воскресное утро начнется с торжественного открытия Пасхального фестиваля. Это мероприятие традиционно стартует с концертного выступления симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
В "Олимпийском" состоится большое музыкальное шоу. Там выступит группа Ричи Блэкмор. Ее вокалист и фронтмен Rainbow, живая легенда и один из основателей культовой команды Deep Purple, обещал порадовать слушателей самыми популярными и ожидаемыми композициями.
Прозвучат песни не только песни времен основного состава, но и те, что были записаны в сотрудничестве с Дэвидом Ковердейлом.
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