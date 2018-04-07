Музыкальный викенд: главные концерты выходных

В "Ледовом дворце" ВТБ в эту субботу пройдет большой концерт Егора Крида . А Лолита порадует любителей своего творчества выступлением в "Крокус Сити Холле".

В Московской консерватории воскресное утро начнется с торжественного открытия Пасхального фестиваля. Это мероприятие традиционно стартует с концертного выступления симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева

В "Олимпийском" состоится большое музыкальное шоу. Там выступит группа Ричи Блэкмор. Ее вокалист и фронтмен Rainbow, живая легенда и один из основателей культовой команды Deep Purple, обещал порадовать слушателей самыми популярными и ожидаемыми композициями.

Прозвучат песни не только песни времен основного состава, но и те, что были записаны в сотрудничестве с Дэвидом Ковердейлом.