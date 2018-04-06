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Аккордеонисты из Щукина стали лауреатами международного конкурса
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Аккордеонисты из Щукина стали лауреатами международного конкурса 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Аккордеонисты, учащиеся Московского государственного института музыки (МГИМ) имени А. Г. Шнитке района Щукино стали лауреатами VIII Международного конкурса «Аккордеон Плюс».
— Мария Орел стала лауреатом I степени в номинации «Классика» и получила рекомендацию на участие в Кубке мира в Литве, а также приглашение на фестиваль и конкурс в Пекине. Дуэт аккордеонистов Алексея Суровцева и Юлии Кадровой стал лауреатом I степени в номинации «Ансамбли», — сообщили в пресс-службе института.
Кроме того, оркестр «Виват, аккордеон» Института музыки имени Шнитке под руководством дирижера Валентины Бобышевой провел мастер-класс и выступил на закрытии IX Международного фестиваля «Аккордеон плюс».
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