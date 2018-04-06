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Джон Ледженд представил клип, полностью снятый на мобильный телефон
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Джон Ледженд представил клип, полностью снятый на мобильный телефон 

Журнал ОК! 1 час назад
Американский артист Джон Ледженд представил новое музыкальное видео, полностью снятое на смартфон Google Pixel 2. В клипе рассказывается история девушки, которая долго выбирала себе парня на вечеринке, нашла, а потом вышла за него замуж.
Сам музыкант рассказал, что основная идея песни заключается в существовании такого парадокса, что человек находит свою любовь именно тогда, когда этого не ждет. Он также сказал, что во время работы над сюжетом, сценаристы хотели рассказать истории знакомства, и того, как люди сегодня встречаются. Также он добавил, что многие молодые люди находят свою вторую половину в приложениях, поэтому команда Джона постаралась совместить эти две истории.
«Это была первая песня, которую я написал после последнего тура. Почему-то именно этот трек приносят людям радость и мне это нравится», — добавил музыкант.
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