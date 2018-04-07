Пасхальный концерт пройдет на вокзале Новосибирск-Главный

На Пасху 8 апреля в здании вокзала Новосибирск-Главный пройдет традиционный благотворительный пасхальный концерт Новосибирской хоровой капеллы. На котором можно будет услышать духовую музыку русских композиторов.

Выступление Новосибирской хоровой капеллы (художественный руководитель и главный дирижер — народный артист России Игорь Юдин ) пройдет для посетителей вокзала в центральном зале ожидания на втором этаже, сообщает пресс-служба РЖД