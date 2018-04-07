Ещё
Пасхальный концерт пройдет на вокзале Новосибирск-Главный
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пасхальный концерт пройдет на вокзале Новосибирск-Главный 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
На Пасху 8 апреля в здании вокзала Новосибирск-Главный пройдет традиционный благотворительный пасхальный концерт Новосибирской хоровой капеллы. На котором можно будет услышать духовую музыку русских композиторов.
Выступление Новосибирской хоровой капеллы (художественный руководитель и главный дирижер — народный артист России Игорь Юдин) пройдет для посетителей вокзала в центральном зале ожидания на втором этаже, сообщает пресс-служба РЖД.
Пасхальные концерты на вокзале Новосибирск-Главный проводятся уже более 15 лет. В текущем году благотворительный концерт состоится в рамках фестиваля православной музыки «Сибирские пасхальные вечера», проводимого при поддержке Новосибирской Митрополии РПЦ.
АиФ-Новосибирск: последние новости
В Новосибирской области отменены все развлекательные мероприятия Почему трудно себя реализовать?Современная художница о жизни в Новосибирске Новосибирский «Первый театр» показал новую площадку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
13 секретов, которые стоят за самыми откровенными сценами из «Игры престолов»
Самые безумные вещи, забытые людьми в транспорте
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?2
Умницы-разумницы: порноактрисы с образованием102
Видео
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение