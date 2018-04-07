Леонидов: Не думал, что мои стихи будут жить отдельно от музыки

Максим Леонидов в Москве представил свою книгу «Всё это и есть любовь», куда вошли тексты песен. Презентация прошла накануне в Московском доме книги на Новом Арбате. Артист заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, как появилась идея сделать книгу, читайте только на НСН.

«Вообще, идея была не моя. Ко мне с таким предложением вышло издательство «Эксмо». Честно говоря, я немного сомневался, поскольку раньше никогда не печатался, то есть, вообще не рассматривал свои стихи, как нечто, что может быть напечатано в книге. Но, тем не менее, это предложение мне было приятно и я решил: почему бы и не согласиться? Поэтому я отобрал те стихи, которые, как мне кажется, можно воспринимать отдельно от музыки, таковых — около ста, собственно, они и вошли в эту книгу», — отметил музыкант.

В Московском доме Максим Леонидов пообщался с читателями, ответил на вопросы и раздал автографы. А сразу после презентации в «Мумий Тролль» баре артист и его группа Hippoband сыграли концерт с программой «Лучшее».