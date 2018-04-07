Новый Хит Джастина Бибера и Poo Bear

Но только в прошлом году артист принял решение «выйти из сумрака» и самому оказаться на сцене с микрофоном в руках. Этому решению во многом способствовала коллаборация с диджеем DJ. Результатом стал первый сольный двуязычный альбом Джейсона «Poo:», в создании которого приняли участие такие музыканты, как Сэм Смит (Sam), Дженифер Лопез (Jennifer), Дэвид Гетта (David), DJ и… Джастин Бибер. Вместе с рэпером Джей Электроника (Jay) эти трое записали песню «Hard», нежную, эмоциональную композицию, наполненную гитарными переборами и танцевальными ритмами.

В создании второго сингла к альбому «Will» приняла участие певица Anitta. Запись песни выпала на день рождения музыканта и состоялась в сентябре прошлого года.

Предварительная продажа альбома была назначена на апреля. Пока для прослушивания доступны только композиции — «Hard» и «All». Так что пока мы пребываем в ожидании релиза следующих песен, предлагаем насладиться волшебной коллаборацией Джастина и одного из самых известных авторов звездных песен.