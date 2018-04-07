Ещё
Элтон Джон выпускает звёздный альбом каверов: Леда Гага, Эд Ширан, Coldplay
Далее:
Читайте также:
Ещё

Элтон Джон выпускает звёздный альбом каверов: Леда Гага, Эд Ширан, Coldplay 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
К-летию Элтона Джона и-летию его союза с Берни вышли два альбома каверов «Revamp» и «Restoration». Спустя лет! Но оно того стоило: голоса современных звёзд, новое звучание, новые ощущения — три главные характеристики пластинок.
В альбоме «Revamp» вы услышите Леди Гагу, Эда Ширана, и многих поп, -инди и рок музыкантов. А теперь по порядку. Например, кантри звучание в исполнении Ширана стало неожиданным. А сладкий бэквокал добавил композиции свежести. Алисия Кара с’s тоже ушла от оригинала в кантри направление. Зато Деми Ловато отличилась-сделала’t веселым. С ней за одно и смелая Леди Гага, которая лишила тонкости, зато оставила намеки на-е. Говорят, такого раньше не было.
Во втором альбоме свои каверы представили кантри-исполнители, среди которых Миранда Ламберт, Крис Стэплтон и Долли Партон. Много говорить не будем, стиль вы уже поняли.
Надо сказать, это отличный подарок, и как приятно Элтону:
Это всегда огромный комплимент, когда другой музыкант любит вашу песню настолько, чтобы потратить время и усилия на её переработку, — говорит Элтон Джон. Это означает, что наша музыка по-прежнему актуальна и, в итоге, наши песни получают новых слушателей.
Popcake.tv: последние новости
Новый Хит Джастина Бибера и Poo Bear Майк Шинода не хочет комментировать будущее Linkin Park, потому что его может и не быть ALEKSEEV рассказал подготовке к Евровидению
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые безумные вещи, забытые людьми в транспорте1
13 секретов, которые стоят за самыми откровенными сценами из «Игры престолов»
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?2
Не прошло и месяца: Табакову быстро нашли замену42
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Видео
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение