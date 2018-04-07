Элтон Джон выпускает звёздный альбом каверов: Леда Гага, Эд Ширан, Coldplay

К-летию Элтона Джона и-летию его союза с Берни вышли два альбома каверов «Revamp» и «Restoration». Спустя лет! Но оно того стоило: голоса современных звёзд, новое звучание, новые ощущения — три главные характеристики пластинок.

В альбоме «Revamp» вы услышите Леди Гагу Эда Ширана , и многих поп, -инди и рок музыкантов. А теперь по порядку. Например, кантри звучание в исполнении Ширана стало неожиданным. А сладкий бэквокал добавил композиции свежести. Алисия Кара с’s тоже ушла от оригинала в кантри направление. Зато Деми Ловато отличилась-сделала’t веселым. С ней за одно и смелая Леди Гага, которая лишила тонкости, зато оставила намеки на-е. Говорят, такого раньше не было.

Надо сказать, это отличный подарок, и как приятно Элтону:

Это всегда огромный комплимент, когда другой музыкант любит вашу песню настолько, чтобы потратить время и усилия на её переработку, — говорит Элтон Джон. Это означает, что наша музыка по-прежнему актуальна и, в итоге, наши песни получают новых слушателей.