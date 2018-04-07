Майк Шинода не хочет комментировать будущее Linkin Park, потому что его может и не быть

Прошел почти год с тех пор, как умер вокалист группы Linkin Честера Беннингтона. Фанаты группы в течении года гадают, что же станет с группой? Будет ли она существовать без фронтмена коллектива или же распадется? Недавно в сети пробежал слушок, что появится новый участник, которого пригласил сам Майк Шинода , но он сразу же опроверг такую информацию. Сейчас Майк, наконец, признался, что сам не знает, что делать дальше. Задумывается о распаде группы.

Свои слова он подтвердил в недавнем интервью, где отказался давать точный ответ относительно будущего группы, так как его просто нет.

«Это странно, ведь если я дам сейчас какой-то ответ, это сразу же станет заголовком всех новостей. Поклонники очень хотят знать, что будет дальше, поверьте мне — я и сам хочу. Но ответа просто нет», — говорит Майк.

Возможно, музыкант не хочет решать сложившиеся проблемы, а просто наслаждается игрой в группе, которая успешно выступает с года. Судя по всему, группа движется вперед, ведь недавно вышел релиз первого сольного альбома «Post».