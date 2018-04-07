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Майк Шинода не хочет комментировать будущее Linkin Park, потому что его может и не быть
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Майк Шинода не хочет комментировать будущее Linkin Park, потому что его может и не быть 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Прошел почти год с тех пор, как умер вокалист группы Linkin Честера Беннингтона. Фанаты группы в течении года гадают, что же станет с группой? Будет ли она существовать без фронтмена коллектива или же распадется? Недавно в сети пробежал слушок, что появится новый участник, которого пригласил сам Майк Шинода, но он сразу же опроверг такую информацию. Сейчас Майк, наконец, признался, что сам не знает, что делать дальше. Задумывается о распаде группы.
Свои слова он подтвердил в недавнем интервью, где отказался давать точный ответ относительно будущего группы, так как его просто нет.
«Это странно, ведь если я дам сейчас какой-то ответ, это сразу же станет заголовком всех новостей. Поклонники очень хотят знать, что будет дальше, поверьте мне — я и сам хочу. Но ответа просто нет», — говорит Майк.
Возможно, музыкант не хочет решать сложившиеся проблемы, а просто наслаждается игрой в группе, которая успешно выступает с года. Судя по всему, группа движется вперед, ведь недавно вышел релиз первого сольного альбома «Post».
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