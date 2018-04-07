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Питерские бабуины возвращаются во Владимир
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Питерские бабуины возвращаются во Владимир 

ТВ-МИГ 52 минуты назад
Фото: ТВ-МИГ
Владимир во второй раз примет фестиваль прогрессивного рока «BABOOINUMFEST», с успехом прошедшим в областной столице в прошлом году.
Компанию основателям этого фестиваля группе OT&DO составят их питерские коллеги электронщики «Triptones» и владимирский коллектив «Enine».
В активе группы альбом-посвящение немым фильмам прошлого «The Great Silent», который был недавно выпущен издательством «ArtBeat Music» и уже снискал положительную оценку музыкальных критиков, как в России, так и за рубежом.
Концертная программа станет настоящим путешествием в причудливый и болезненный мир немецкого экспрессионизма. Это перформанс, в котором кино, музыка и сценическое действо, сплавляясь воедино, образуют нечто новое, захватывающее и увлекательное.
Специальными гостями вечера станут уже полюбившиеся меломанам владимирские глэм-рокеры из «Bosphorus Night».
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