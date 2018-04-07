Питерские бабуины возвращаются во Владимир

Владимир во второй раз примет фестиваль прогрессивного рока «BABOOINUMFEST», с успехом прошедшим в областной столице в прошлом году.

Компанию основателям этого фестиваля группе OT&DO составят их питерские коллеги электронщики «Triptones» и владимирский коллектив «Enine».

В активе группы альбом-посвящение немым фильмам прошлого «The Great Silent», который был недавно выпущен издательством «ArtBeat Music» и уже снискал положительную оценку музыкальных критиков, как в России, так и за рубежом.

Концертная программа станет настоящим путешествием в причудливый и болезненный мир немецкого экспрессионизма. Это перформанс, в котором кино, музыка и сценическое действо, сплавляясь воедино, образуют нечто новое, захватывающее и увлекательное.

Специальными гостями вечера станут уже полюбившиеся меломанам владимирские глэм-рокеры из «Bosphorus Night».