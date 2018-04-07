Джаред Лето встретился с поклонниками в Голливуде (фото)

После записи клипа на одну из песен своего нового альбома America, участники группы Thirty Seconds to Mars решили пообщаться с фанатами. Джард Лето и другие участники группы зашли в туристический автобус, сфотографировались с фанатами и раздали им автографы. Поклонники были очень удивлены такому неожиданному повороту событий, а сами музыканты показались им очень дружелюбными и приветливыми.

«Это было очень неожиданно. Я думала, что сейчас они заняты своим новым альбомом и туром, но они пришли к нам и это было замечательно! Я никогда не встречала таких дружелюбных людей. Теперь я их самый большой фанат», — поделилась одна из счастливиц в своем инстаграме.