Ещё
Бейонсе готовится выступить на музыкальном фестивале и репетирует по несколько часов в день
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бейонсе готовится выступить на музыкальном фестивале и репетирует по несколько часов в день 

Журнал ОК! 1 час назад
Бейонсе репетирует по несколько часов в сутки, чтобы выступить на фестивале «Coachella». Недавно стало известно, что она станет хедлайнером музыкального мероприятия и проведет два концерта. Инсайдер расскзал, что певица хочет, чтобы выступление прошло на высшем уровне, поэтому репетирует почти целыми днями.
«В прошлом году она очень расстроилась, когда узнала, что ее выступление придется отменить. Она взволнована и хочет, чтобы все было идеально», — добавил инсайдер.
Напомним, что Бейонсе должа была стать хедлайнером фестиваля «Coachella» в прошлом году, но концерт пришлось отменить из-за рекомендаций врача. Тогда певица была беременна двойняшками, поэтому вместо нее выступила Леди Гага.
Журнал ОК!: последние новости
5 самых необычных музыкальных дуэтов Джаред Лето встретился с поклонниками в Голливуде (фото) Инсайдер: The Weeknd пиарится на операции Селены Гомес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые безумные вещи, забытые людьми в транспорте1
13 секретов, которые стоят за самыми откровенными сценами из «Игры престолов»1
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?2
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Видео
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение