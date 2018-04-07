Бейонсе готовится выступить на музыкальном фестивале и репетирует по несколько часов в день

Бейонсе репетирует по несколько часов в сутки, чтобы выступить на фестивале «Coachella». Недавно стало известно, что она станет хедлайнером музыкального мероприятия и проведет два концерта. Инсайдер расскзал, что певица хочет, чтобы выступление прошло на высшем уровне, поэтому репетирует почти целыми днями.

«В прошлом году она очень расстроилась, когда узнала, что ее выступление придется отменить. Она взволнована и хочет, чтобы все было идеально», — добавил инсайдер.