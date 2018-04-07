Новый клип Энрике Иглесиаса за день набрал почти 1 млн просмотров на YouTube

За один день видеоролик набрал почти 1 млн просмотров на YouTube. Как сообщило кубинское агентство Prensa Latina, съемки клипа проходили в Лас-Вегасе (штат Невада) и его окрестностях.

"Я сочинил эту песню вместе с известным кубинским композитором Хорхе Луисом Пилото. Энрике Иглесиас был вторым человеком, кто ее услышал. Композиция ему так понравилась, что он решил присоединиться к нашей команде", — рассказал Дессемер Буэно. По его словам, «Nos fuimos lejos» представляет собой романтическое признание в любви.

В клипе также снялся кубинский певец Эль Мича, исполняющий музыку в стиле реггетон. Как отмечает Presna Latina, недавно Дессемер Буэно заключил контракт с звукозаписывающей компанией Sony Music, и «Nos fuimos lejos» войдет в его новый альбом.

Дессемер Буэно и Энрике Иглесиас сотрудничают уже в четвертый раз. В 2010 году они вместе работали над синглом «Cuando me enamoro» ("Когда я влюбляюсь"), в 2014 году — над клипом «Bailando» ("Танцуя"), в 2017 году — над композицией «Subeme la radio» ("Включите погромче радио"). Все три песни имели успех. Примечательно, что клип «Subeme la radio» целиком снимался на Кубе.