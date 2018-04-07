В апреле Акира Ямаока впервые выступит в России с симфоническим оркестром

Композитор, музыкант, коллега Хидео Кодзимы (гения) и автор саундтрека к серии игр Silent Hill Акира Ямаока вновь приезжает в Россию, где даст три концерта вместе с симфоническим оркестром. Когда-то Ямаока показал, что музыка в видеоиграх может быть настоящим произведением искусства. Трудно сказать, получился ли бы Silent Hill таким же устрашающим и завораживающим без саундтрека от Ямаоки.

Впрочем, композитор известен не только саундтреками. Его жанровый диапазон очень велик: он исполняет музыку от эмбиента и пост-рока до трипхопа и тяжелого рока. Аккомпанировать Ямаоке на концертах — впервые в России — будет симфонический оркестр. Купить билеты можно здесь.

20 апреля, пт: Санкт-Петербург, клуб Aurora, встреча «Вконтакте». 21 апреля, сб: Москва, ГлавClub Green Concert, встреча «Вконтакте». 22 апреля, вс: Екатеринбург, «Телеклуб», встреча «Вконтакте». 24 апреля, вт: Краснодар, Краснодарская филармония, встреча «Вконтакте».

А у нас на сайте можно почитать интервью с композитором, которое мы брали в 2015 году. Лучше всего это делать под его музыку:

Слушайте Silent Hill: Shattered Memories — Akira Yamaoka на Яндекс. Музыке