В Пекине открылся 6-й Китайский фестиваль оркестров

Пекин, 7 апреля / Синьхуа / — В пятницу в Национальном центре исполнительных искусств Китая /Большой национальный театр/ состоялось открытие биеннале Китайского фестиваля оркестров, на котором 9 китайских симфонических оркестров исполнят 35 классических и новых китайских симфонических произведений.

Шестой по счету фестиваль, программа которого рассчитана на 23 дня, проходит под темой «Ода 40-й годовщине политики реформ и открытости».

За последние 10 лет на сцене Большого национального театра выступили более чем 40 китайских оркестров, сыгравшие почти 100 концертов, в рамках которых прозвучали китайские симфонии.

Оркестровая сюита «Юньнаньское каприччио», симфоническая зарисовка «Впечатление от национальности Хани» и музыкальное произведение «Удивительная национальность Наси» подчеркнут народные обычаи национальных меньшинств.

Симфонические мелодии «Очарование Пекина», «Стиль Яньхуан», «Песня степи» и «Песня рыбака в Южно-Китайском море» покажут красоты рек и гор Китая.

Кроме этого, зрители увидят на сцене работы, объединяющие поэзию, драму, народную музыку и другие элементы квинтэссенции традиционной культуры. -0-