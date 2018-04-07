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Группа Rainbow даст концерты в Москве и Питере
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Группа Rainbow даст концерты в Москве и Питере
Ревизор.ru
3 часа назад
Фото:
Ревизор.ru
Комментарии
Помимо нового альбома Waiting For A Sign российской публике также представят композиции, записанные совместно с Дэвидом Ковердейлом, основные хиты Deep Purple. Ричи Блэкмор — один из самых значимых гитаристов XX столетия.
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