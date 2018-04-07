В Москве пройдет фестиваль «Вселенная — Светланов!» к 90-летию маэстро

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости . В год 90-летия выдающегося российского дирижера Евгения Светланова в Москве пройдет фестиваль «Вселенная — Светланов!», 10 и 11 ноября будет дано 13 концертов и шесть мастер-классов, сообщили в оргкомитете фестиваля.

Фестиваль «Вселенная — Светланов!» будет проходить во всех четырех концертных залах Московской консерватории и даже в фойе, где пройдут открытые репетиции, выставки, видео-просмотры, встречи.

Организаторы ставят перед собой задачу создать невероятную творческую атмосферу и наполнить ею не только Москву, но и весь мир благодаря партнерству с ведущим веб-каналом классической музыки medici.tv, который будет транслировать фестиваль в прямом эфире.

В программе юбилейного фестиваля — любимые сочинения Евгения Федоровича Светланова, произведения, посвященные маэстро и его собственные творения.

За дирижерский пульт встанут лауреаты Международного конкурса дирижеров им. Светланова — Лио Куокман, Роберто Форес Весес, Кале Куусава, Роберт Тревиньо.

Организатором фестиваля выступил Международный конкурс дирижеров им. Евгения Светланова.

Евгений Светланов (1928-2002) — дирижер, композитор, пианист. С 1955 года он был главным дирижером ГАБТа, где поставил десятки опер Чайковского, Глинки, Бородина, Римского-Корсакова. С 1965 по 2000 годы был худруком и главным дирижером Государственного симфонического оркестра России. Последние два года жизни работал в Большом театре.

Творческое наследие Светланова огромно — тысячи записей концертов, театральных постановок. Светланов — первый дирижер, реализовавший идею создания «Антологии русской симфонической музыки».