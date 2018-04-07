Воронежцы могут бесплатно попасть на концерт группы 25/17

Творчество этого коллектива пытаются поместить в рамки какого-то жанра, но музыканты с этим не согласны. В апреле в Воронеже представит свой новый альбом группа 25/17, которая неизменно собирает в столице Черноземья аншлаги. Андреем Позднухов («Бледный») и Антон Завьялов («Ант») выпускают релизы с завидной регулярностью, и их новое детище под названием «Ева едет в Вавилон» уже получило свою критику. За ним уже закрепился штамп женская версия «Русского подорожника». Это, конечно, не совсем корректная формулировка, достаточно послушать треки. Хотя, конечно, главный хит альбома «Она не такая, как все», очень гладенький, хитовый, девушкам нравится.

А про женскость… Альбом «Ева едет Вавилон» признан лучшим в таком престижном рок-конкурсе, как «Чартова дюжина», о чём тут ещё говорить? Разве только ещё о том, что и сама группу 25/17 признана там же лучшей группой. Шах и мат, как говорится. Примерно такой же приговор музыканты подписали и тем, кто пытается поместить творчество Андрея и Антона в рамки одного жанра. Хотя, парни уже давно сказали — определения оставьте при себе, участникам группы это вообще неинтересно. Естественно, на воронежском концерте будут исполнены песни с нового альбома и провереннные временем «боевики». Мероприятие состоится 21 апреля в клубе «Station Mir» в 19.00. Чтобы получить 2 билета на концерт, кликни ЗДЕСЬФото — портал kuda-sochi.ru