В Уфе открылся международный джазовый фестиваль «Розовая пантера»

В башкирскую столицу вновь съехались музыканты со всего мира. В Уфе стартовал традиционный джазовый фестиваль «Розовая пантера». Открытие состоялось 6 апреля в Большом зале Башкирской филармонии.

— Фестиваль продлится три дня. В фойе филармонии зрителей будут ждать танцы, джазовая инсталляция и выставка фотографий. Гости фестиваля будут исполнять композиции в сопровождении «Big-band BGF» под руководством заслуженного артиста Башкирии Олега Касимова, — рассказали организаторы.