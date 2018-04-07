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В Уфе открылся международный джазовый фестиваль «Розовая пантера»
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В Уфе открылся международный джазовый фестиваль «Розовая пантера» 

ufa1.ru 22 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В башкирскую столицу вновь съехались музыканты со всего мира. В Уфе стартовал традиционный джазовый фестиваль «Розовая пантера». Открытие состоялось 6 апреля в Большом зале Башкирской филармонии.
— Фестиваль продлится три дня. В фойе филармонии зрителей будут ждать танцы, джазовая инсталляция и выставка фотографий. Гости фестиваля будут исполнять композиции в сопровождении «Big-band BGF» под руководством заслуженного артиста Башкирии Олега Касимова, — рассказали организаторы.
8 апреля на фестивали выступают джазмены из Италии. 8 апреля на сцену выйдет саксофонист и пианист Игорь Бутман.
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