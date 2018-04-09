«Послы андеграунда Владивостока» сыграли на квартирнике Lampa

Во Владивостоке состоялся очередной квартирник Lampa.

Со сцены в исполнении начинающих артистов города прозвучали новые песни и проверенные временем музыкальные произведения. Так, первым к гостям квартирника Lampa вышел Иван Пересторонин с песней «Би-2» «Лётчик». Следом — студенты Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС: Анастасия Ковалева с композицией «Останусь» группы «Город 312», Андрей Скрыльник с песней из репертуара Валерия Меладзе «Как ты красива сегодня». Помогал ребятам гитарист Денис Качан. Хэдлайнером музыкальной встречи выступила группа «Люди Джима», участники которой называют себя «послами андеграунда Владивостока». Зрителям музыкальные эксперименты ребят понравились, передает пресс-служба администрации Владивостока.

«Впервые на квартирнике Lampa. Пригласили друзья, которые уже выступали здесь. Мне понравилось всё — и дружественная атмосфера, и как артисты играли, пели. Особенно запомнилась Анастасия Ковалева — такой чистый голос», — поделилась Оля Захаропуло, гостья квартирника.

«Второй раз прихожу на этот музыкальный вечер. Впечатлена. Получила массу положительных эмоций. Увидела талантливую молодежь города. В планах привести детей своих, чтобы они посмотрели на этих ребят, и, быть может, кто-то из них тоже захочет заниматься музыкой», — рассказала Грета Киракосян, социальный педагог, учитель начальных классов школы №32.