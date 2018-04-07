Перед «Эрартой» появилась музыкальная инсталляция из мусорных мешков

Публикация от Музей Эрарта / Erarta Museum (@erarta_museum) 7 Апр 2018 в 3:50 PDT Перед музеем «Эрарта» установили временную инсталляцию в виде пирамиды из мусорных мешков с графичными портретами Даниила Хармса . Ее появление приурочено к презентации альбома Леонида Федорова из группы «Аукцыон» и Игоря Крутоголова «Постоянство веселья и грязи». Изнутри мешков звучат песни из альбома, которые написаны на стихи Даниила Хармса. Инсталляция будет стоять все выходные.

Также на сцене «Эрарты» 8 апреля пройдет концерт с презентацией альбома. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.