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Симфонический оркестр Татарстана планирует в конце года отправиться в турне по Китаю
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Симфонический оркестр Татарстана планирует в конце года отправиться в турне по Китаю 

ТАСС 2 часа назад
КАЗАНЬ, 7 апреля. /ТАСС/ Государственный симфонический оркестр Татарстана планирует в конце 2018 года отправиться в турне по Китаю. Об этом сообщил журналистам главный дирижер оркестра Александр Сладковский в кулуарах международного фестиваля «Рахлинские сезоны», который открылся в субботу в Казани.
"Мы вели сегодня переговоры с продюсером, который специально приехал знакомиться с оркестром, сейчас готовится турне по Китаю нашего оркестра (…) Речь идет о турне в конце этого года и начале следующего", — сказал он.
Сладковский добавил, что китайскую сторону прежде всего интересует исполнение музыки русских композиторов — Рахманинова, Чайковского, Шостаковича. «В Китае я только что был, восемь городов я объехал, залы фантастические (…) Судя по размахам, невероятным акустическим решениям, счастье играть в этих залах, я вам могу сказать, что я думаю, нам будет очень интересно этот опыт прочувствовать самим», — отметил он.
"Рахлинские сезоны" продлятся до 20 апреля, в его программе — исполнение произведений В. Моцарта, Ф. Пуленка, С. Франка, А. Дворжака, Ф. Шопена, К. Сен-Санса, К. Дебюсси и других классических композиторов.
Фестиваль «Рахлинские сезоны» основан Александром Сладковским в 2011 году и посвящен памяти советского дирижера, первого художественного руководителя и главного дирижера татарстанского оркестра, Натана Рахлина, который руководил Госоркестром Татарстана с 1966 по 1979 годы.
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