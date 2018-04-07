Симфонический оркестр Татарстана планирует в конце года отправиться в турне по Китаю

КАЗАНЬ, 7 апреля. / ТАСС / Государственный симфонический оркестр Татарстана планирует в конце 2018 года отправиться в турне по Китаю. Об этом сообщил журналистам главный дирижер оркестра Александр Сладковский в кулуарах международного фестиваля «Рахлинские сезоны», который открылся в субботу в Казани.

"Мы вели сегодня переговоры с продюсером, который специально приехал знакомиться с оркестром, сейчас готовится турне по Китаю нашего оркестра (…) Речь идет о турне в конце этого года и начале следующего", — сказал он.

Сладковский добавил, что китайскую сторону прежде всего интересует исполнение музыки русских композиторов — Рахманинова, Чайковского, Шостаковича. «В Китае я только что был, восемь городов я объехал, залы фантастические (…) Судя по размахам, невероятным акустическим решениям, счастье играть в этих залах, я вам могу сказать, что я думаю, нам будет очень интересно этот опыт прочувствовать самим», — отметил он.

"Рахлинские сезоны" продлятся до 20 апреля, в его программе — исполнение произведений В. Моцарта , Ф. Пуленка, С. Франка, А. Дворжака, Ф. Шопена, К. Сен-Санса, К. Дебюсси и других классических композиторов.

Фестиваль «Рахлинские сезоны» основан Александром Сладковским в 2011 году и посвящен памяти советского дирижера, первого художественного руководителя и главного дирижера татарстанского оркестра, Натана Рахлина, который руководил Госоркестром Татарстана с 1966 по 1979 годы.