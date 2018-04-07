Кэти Перри, Мадонна и еще 5 звезд, которые ненавидят свои хиты

Исполнять свои песни раз за разом, — даже самые популярные и любимые — как оказалось, не самая приятная работа. Многие артисты признаются, что их тошнит от своих же хитов.

Мадонна , Like A Virgin

Когда ты ходишь по магазинам или сидишь в ресторане, люди почему-то думают, что ты хочешь слышать свои песни, и они включают Like A Virgin. Я не могу ее больше слушать.

Песню Telephone мне сложнее всего слушать. Процесс ее написания и производства был связан с большим стрессом. Так что, когда я говорю, что я ненавижу ее, это относится скорее не к песне, а к эмоциям, которые она вызывает.

Я не могу сказать, что я не люблю Party in the U. S. A. Просто в той песне я не та, кем являюсь сейчас, это не то, что я хочу петь сейчас, и это не тот голос, который я хочу слышать в моих песнях.

Led Zeppelin, Stairway To Heaven

Лучше заглянуть в улей, чем исполнять эту песню на каждом концерте. В 1971 году мне казалось, что это мой главный хит. Но по прошествии лет я понял, что это не так.

Фрэнк Синатра, Strangers in the Night

Несмотря на то, что Strangers in the Night является одним из главных хитов американского певца, он назвал эту композицию «куском дерьма» и «худшей песней, которую ему доводилось слышать».

Фотография: Legion-Media Фрэнк Синатра

Кэти Перри, I Kissed a Girl

Мы очень изменились за последние 10 лет. Мы прошли долгий путь. Бисексуальность тогда не обсуждалась. Если бы я имела возможность написать эту песню снова, то я бы ее переписала.

Oasis, Wonderwall