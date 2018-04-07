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Фестиваль искусств: в Гюмри собрались музыканты из 40 стран
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Фестиваль искусств: в Гюмри собрались музыканты из 40 стран 

Мир24 2 часа назад
В Гюмри открылся международный музыкальный фестиваль искусств «Возрождение». Участвуют в нем коллективы и исполнители почти из 40 стран. В первый конкурсный день перед жюри выступили оркестры, передает корреспондент «МИР 24» Нона Оганесян.
Конкурсную программу первого дня открыл Оркестр Войск Полиции. Для музыкантов это первое выступление на фестивале такого масштаба. На победу в номинации «Гражданский и военный духовой оркестр» претендуют десять коллективов.
«Здесь прекрасные скрипачи. Я лично знаю четырех, и пианисты хорошие, и вокалисты. Так что, у очень многих стран не хватает таких специалистов: есть молодые люди, они хотят учиться и уезжают, бог знает куда! А тут не надо никуда уезжать, тут все есть», — сказал пианист, композитор, член жюри Левон Оганезов.
Для тех, кто пока только мечтает когда-нибудь участвовать в фестивале, проходят мастер-классы. В свободное от конкурса время уроки проводят члены жюри: знаменитые исполнители, музыканты и композиторы из Армении и других стран.
«Я сегодня проводила мастер-класс, я просто в восторге. Дети все очень хорошие, очень понимающие, талантливые, и я считаю, что у всех будет очень большое будущее», — подчеркнула заслуженная артистка России, член жюри Наталья Кириченко.
Какого мастерства можно добиться упорным трудом, наставники показывают на собственном примере. Члены жюри и приглашенные артисты выступили на праздничном концерте.
«Уже десять лет фестиваль «Возрождение» оставляет свой отпечаток в сердцах музыкантов из различных стран мир. Мы хотим, чтобы каждый участник фестиваля в дальнейшем вспоминал Гюмри с радостью и большой теплотой», — сказал министр культуры Армении Армен Амирян.
За две недели перед жюри выступят более трех тысяч участников в 21 номинации. Имена победителей назовут 15-го числа.
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