Муж Бейонсе возмутил поклонников разговорами об изменах

Поклонники Бейонсе обсуждают в сети недавние заявления ее мужа и рэпера Джей Зи . Он опять поднял тему измен и попытался всех уверить, что в его семье все в порядке. При этом интернет-пользователи уверены в обратном.

Не секрет, что Джей Зи ловили на изменах, хотя Бейонсе сумела на этом неплохо заработать, посвятив несколько песен этой ситуации, выпустив драматичный альбом, что вызвало небывалый ажиотаж у поклонников. И вот теперь на подходе новый совместный тур супружеской пары, а Джей Зи на всю страну говорит о позорном прошлом. Джей Зи рассказал, как тяжело ему было пережить разногласия с женой, и что именно творчество спасло его брак. Он рассказал, что Бейонсе понимает, что его прегрешения вовсе не означают, что любви нет. Недавно пара отметила десятилетие брака и он явно не такой идеальный, как Джей Зи и Бейонсе пытались представить вначале.

Поклонники после таких откровений уверены, что рэпер постоянно «ходит налево», и поэтому пытаются понять, что им движет. Возможно, он просто хочет опять привлечь к себе внимание, чтобы заработать денег, но не ценой ли переживаний жены. «Мне кажется, он просто слепой и на голову болен» «Значит это их устраивает! Чужая семья-потёмки!» «И королевам изменяют и это не значит что женщина плоха, просто мужчина козел» «Я не понимаю прикола они прекрасная пара зачем изменять» «Бейонсе вообще, наверное, без разницы: она так самодостаточна, что и без него спокойно может жить» «Я ни за какие бабки спать с ним не стала бы… Хоть он и богат и знаменит, а я дуся провинциальная…» «Би слишком самодостаточна, чтобы терпеть измены, если на то пошло! Я думаю, это всё неправда!»

В сети уверены, что даже если Джей Зи говорит только об одном единственном случае измены, который произошел давно, то непорядочно с его стороны обсуждать такие неприятные для Бейонсе вещи на всю страну. Интернет-пользователи уверены, что тему стоит закрыть. Если, конечно, измены прекратились.

Отношения рэпера Джей Зи и его жены, певицы Бейонсе, на публике выглядят идеально, но известно, что они в свое время пережили настоящий кризис и едва не развелись. Сейчас пара воспитывает троих детей, двое из которых родились уже после измены музыканта своей избраннице. А на днях стало известно о том, что супруга артиста пострадала от действий одной актрисы.