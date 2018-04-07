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Ну сколько можно? Джей Зи снова рассказал о своих изменах Бейонсе
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Ну сколько можно? Джей Зи снова рассказал о своих изменах Бейонсе 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
В ноябре прошлого года Джей Зи (48) сделал шокирующее признание: в своем интервью изданию The New York Times рэпер признался, что изменял своей жене, красавице Бейонсе (36), а потом и клип выпустил на эту тему.
https://youtu.be/z2kEKZ6jyQQ
К слову, фанаты давно подозревали, что в семье Картеров не все в порядке. Сначала Би в треке Sorry со своего последнего альбома Lemonade намекнула на какую-то «Бекки с ее белокурыми волосами», а по Сети давно гуляет видео, на котором Джей вступил в перепалку с сестрой жены Соланж, которая якобы узнала о его похождениях. Видео смотри здесь.
https://youtu.be/QxsmWxxouIM
Но вскоре Бейонсе ошарашила всех новостью о своей беременности, и все забыли про слухи.
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И вот, Джей снова дал откровенное интервью, в котором рассказал о том, как они с супругой переживали неприятные времена. На ток-шоу Дэвида Леттермана рэпер признался, что на терапию у них с Би ушло несколько лет. «У меня есть красивая жена, которая понимает и знает, что я не самый плохой только потому, что оступился. Мы проделали тяжелую работу, чтобы пройти терапию, и вы знаете, мы любим друг друга, не это ли самое главное? Мы действительно включились в работу», — признался Шон (настоящее имя Джей Зи).
Музыкант также отметил, что преодолеть кризис в семье ему помогла музыка, которую он делает вместе с Бейонсе. «В течение многих лет музыка, которую я создаю сейчас, является результатом того, что уже произошло. Мы использовали наше искусство как сеанс терапии. И мы начали делать музыку вместе. Музыка, которую она делала в то время, была другой. Ее альбом получился полной противоположностью совместного альбома, над которым мы работали», — заявил Джей.
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Кстати, недавно Картеры анонсировали свой совместный тур On The Run ll, который стартует летом. А пока Джей и Бейонсе активно к нему готовятся, снимая новые видео. И что-то нам подсказывает, что все эти откровения рэпера не просто так, а для привлечения внимания.
https://youtu.be/W_5DN8fRAoY
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/nu-skolko-mozhno-dzhej-zi-snova-rasskazal-o-svoih-izmenah-bejonse/
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