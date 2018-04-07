В Казани XVIII «Рахлинские сезоны» открыл 13-летний пианист с Мальты

Юный пианист Дмитрий Ишханов выступил вместе с Государственным симфоническим оркестром Татарстана на открытии XVIII международного фестиваля «Рахлинские сезоны» в Казани 7 апреля.

13-летний солист и Государственный симфонический оркестр РТ Татарстана исполнили Концерт №2 Бетховена. Дмитрий Ишханов — уроженец Москвы, с 2008 года вместе с родителями живет на Мальте. Он победитель многочисленных международных конкурсов, получил абсолютное первое место и Гран-при в возрасте до 19 лет на конкурсе «Поццолино» (Италия).

«Отбор солистов очень серьезный, все проходят конкурс, — прокомментировал приглашение юного пианиста художественный руководитель и главный дирижер ГСО РТ Александр Сладковский . — Дима — уже титулованный музыкант, достаточно известный в Европе. Пригласив его, я хотел показать, что существуют не только Москва, Санкт-Петербург и Казань, но и другие школы и направления. Основатель нашего оркестра Натан Рахлин был не только великим дирижёром — он был воспитателем. То, что мы представляем юных музыкантов в рамках фестиваля имени Натана Рахлина, говорит о преемственности традиций».

XVIII международный фестиваль «Рахлинские сезоны» стал особенным еще и потому, что в день его открытия оркестр впервые в своей новейшей истории сыграл Восьмую симфонию Шостаковича. «Это одно из самых сложных сочинений в мировой музыкальной культуре не только для восприятия, но и для исполнения, — отметил Александр Сладковский. — Сегодня мы показываем оркестр в таком виде, в котором вы его еще точно не видели, с такой мощью, с таким масштабом. Мы постепенно приобретаем новые инструменты, и все это вклеивается в канву общего звучания, создает магический эффект».

XVIII «Рахлински сезоны» завершатся 20 апреля. Один из концертов, который состоится 17 апреля, будет транслировать на весь мир в прямом эфире Интернет-канал классической музыки «Медичи».

Перед открытием фестиваля Александр Сладковский сообщил журналистам, что оркестр готовится к турне по Китаю. Оно планируется в конце 2018 года — начале 2019-го. По словам Сладковского в репертуаре турне будет русская музыка: Рахманинов, Чайковский, Шостакович.

Справка

Фестиваль «Рахлинские сезоны» посвящен основателю Государственного симфонического оркестра Татарстана Натану Рахлину. Рахлин приехал в Казань в 1966 году по приглашению композитора Назиба Жиганова переехал в Казань, 10 апреля 1967 года на сцене Татарского театра оперы и балета состоялся первый концерт Симфонического оркестра Государственной филармонии ТАССР имени Г. Тукая под управлением Натана Рахлина.