Смехов рассказал про аудио-спектакль «Али-Баба и 40 разбойников»

Актер театра и кино Вениамин Смехов рассказал про аудио-спектакль «Али-Баба и 40 разбойников», передает НСН.

"Это то, что, наверное, отзывается во многих людях вместе с «Мушкетерами». Я занимался персидской поэзией. Был фильм, в котором я снимался в роли Хафиза. А потом мне заказали пластину «Али-Баба и 40 разбойников». Я увлекся и в стиле «капустников» придумал пародию на Шехерезаду. Переделал все на персидский лад.

Когда закрылся занавес за Советским Союзом, на фирме «Мелодия», в архиве мне сказали, что пластинок «Бременские музыканты, „Али-Баба“ и „Алиса в стране чудес“ куплено уже три миллиона. Теперь это издали уже на дисках», — сказал он.