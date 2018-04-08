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Смехов рассказал про аудио-спектакль «Али-Баба и 40 разбойников»
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Смехов рассказал про аудио-спектакль «Али-Баба и 40 разбойников» 

Газета.Ru 35 минут назад
Актер театра и кино Вениамин Смехов рассказал про аудио-спектакль «Али-Баба и 40 разбойников», передает НСН.
"Это то, что, наверное, отзывается во многих людях вместе с «Мушкетерами». Я занимался персидской поэзией. Был фильм, в котором я снимался в роли Хафиза. А потом мне заказали пластину «Али-Баба и 40 разбойников». Я увлекся и в стиле «капустников» придумал пародию на Шехерезаду. Переделал все на персидский лад.
Первыми слушателями пластинки стали Юрий Визбор, Леонид Филатов и Семен Фарада. Они увлекли этим моих старших обожаемых коллег — Олега Табакова, Армена Джигарханяна и других. Мы, когда записывали текст и музыку, жили в полном согласии.
Когда закрылся занавес за Советским Союзом, на фирме «Мелодия», в архиве мне сказали, что пластинок «Бременские музыканты, „Али-Баба“ и „Алиса в стране чудес“ куплено уже три миллиона. Теперь это издали уже на дисках», — сказал он.
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