Леди Гага 10 лет на большой сцене

Сегодня Леди Гага (Lady) отмечает юбилей: ровно лет назад, -го апреля-го года певица выпустила песню «Just» — дебютный сингл со своего первого альбома «The».

Критики и публика тут же обратили внимание на восходящую звезду. Песня-летней Стефани моментально вырвалась на первые строчки музыкальных чартов в США, Канаде, Австралии, Великобритании, Ирландии и Нидерландах. В других странах «Just» вошла в «Топ-10» лучших синглов и в течение месяцев продержалась в рейтинге, а к январю-го году заняла-е место в чарте. Ее следующая песня — «Pocker» оказалась на-ой строчке к концу-го.

По словам самой исполнительницы, песня «Just», которая в последствии принесла ей мировую славу, была написана всего за минут. «У меня было похмелье», — рассказывала в интервью Леди Гага. — «Я сочинила песню за минут вместе с».

Сейчас Гага может похвастаться пятью студийными альбомами и тремя мини-альбомами, один из которых, «The», стал самым продаваемым женским мини-альбомом в истории музыки.

Список наград и номинаций певицы просто огромен: 233 награды, среди которых победа на AMA, несколько премий «Грэми», «Золотой Глобус» за роль графини в сериале «Американская история ужасов: Отель», номинация на «Оскар» в категории «Лучший саундтрек в фильму» и несколько десятков рекордов в «Книге рекордов Гиннесса». За продедшие лет было продано более 190 копий альбомов Леди Гаги. Кроме того, певица стала самой успешной гастролирующей исполнительницей десятилетия: ее доход с мировых турне составил большее миллионов долларов.

Леди Гага поставила перед собой непростую задачу: соединить в своем творчестве музыку и моду. Девушка не раз шокировала публику своими нарядами и поистине необычным стилем, многократно работала с модными изданиями и даже получила награду на Beauty; за свой парфюм «Fame».

Многие утверждают, что в последнее время ее творчество сошло на нет: песни уже не те, все приелось, надоело. Но мы уверены: эта эпатажная дама еще удивит нас своими новыми идеями и соберет на свои концерты еще не один стадион!