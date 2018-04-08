Валерий Гергиев выступит во Владикавказе

8 апреля стартует XVII Московский Пасхальный фестиваль. Завершится он 9 мая и станет одним из самых продолжительных и масштабных за всю свою историю — музыкальный марафон продлится 32 дня.

Концерты всемирно известных солистов и музыкальных коллективов пройдут в том числе и во Владикавказе. Филиал Мариинского театра в Республике Северная Осетия-Алания присоединится к симфонической программе фестиваля. 10 апреля на сцене Северо-Осетинской государственной академической филармонии выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева

Как мы уже писали, владикавказская филармония находится в здании лютеранской кирхи. Это уникальное здание — единственный пример поздней готической архитектуры на юге России. Именно здесь, ребёнком, Валерий Гергиев впервые услышал живое выступление симфонического оркестра, а спустя время дал свой первый в жизни концерт как молодой начинающий дирижёр.

Открытие ХVII Московского Пасхального фестиваля состоится в Москве. 8 апреля, в День Светлой Пасхи, в 12.00 на сцене Концертного зала им. П. И. Чайковского солисты оперной труппы, хор и Симфонический оркестр Мариинского театра представят концертное исполнение оперы Петра Чайковского «Иоланта».

Для регионов России — участников проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал» — будет организована прямая трансляция. А вечером, в 19.00, в Большом зале Московской консерватории состоится торжественное открытие XVII Московского Пасхального фестиваля.

Затем коллектив отправится в гастрольный тур. Музыканты Симфонического оркестра Мариинского театра и Валерий Гергиев планируют преодолеть более 20 тыс. км пути и выступить в 29 городах России: в Москве, Воронеже, Владикавказе, Волгограде, Саратове, Казани, Тюмени, Новосибирске, Красноярске, Томске, Кемерове, Липецке, Омске, Сургуте, Екатеринбурге, Набережных Челнах, Альметьевске, Кирове (впервые), Ярославле, Череповце, Вологде, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Смоленске, Брянске, Белгороде, Орле.