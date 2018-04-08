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Ричи Блэкмор привез в Россию музыку Deep Purple
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Ричи Блэкмор привез в Россию музыку Deep Purple 

Teleprogramma.pro 17 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ричи Блэкмор совместно с воссозданной группой Rainbow привез в Россию новую программу, названную Memories in Rock II, в который также включен новый сингл Waiting For A Sign. Мероприятие, претендующее на то, чтобы стать знаковым в истории рок-музыки, во многом является реверансом к прошлым триумфам в этом жанре. Кроме хитов из репертуара Rainbow, посетители концертов смогут вновь услышать классические песни Deep Purple. Организаторы особенно отмечают, что в программу войдут композиции не только из числа созданных «золотым» составом коллектива, но и, например, написанные вместе с Дэвидом Ковердейлом, — сообщает 78.ru.
Концерты Rainbow пройдут 8 апреля в московском СК «Олимпийский» и 11 апреля в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. В своем недавнем интервью изданию РИА Новости Ричи Блэкмор рассказал, что хотел бы лично пообщаться с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, хотя считает, что политик не найдет в своем графике свободного времени на разговор с музыкантом. Музыкант неоднократно заявлял, что на его творчество оказала влияние русская музыка. «Мне очень нравится русская народная музыка. Когда я приезжаю в Россию, я всегда покупаю диски с народной музыкой. Нас даже вдохновили несколько песен».
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