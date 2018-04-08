Состоялось ли переименование краевого Театра музыкальной комедии?

И не повлечёт ли это денежные затраты на смену реквизитов, вывесок и т. д.

Театр музыкальной комедии в Барнауле уже переименован в Алтайский государственный музыкальный театр. Постановление об изменении названия учреждения культуры принято правительством региона. Сменить название театра просили сами сотрудники. Как пояснила это желание директор театра Галина Санжарова, музыкальная комедия диктует определённые рамки жанра, за которые коллектив вышел уже давно. Сегодня в репертуаре есть и оперы, и балеты. Театр работает над проектами самых разных жанров, а из-за своего прежнего названия не мог участвовать во многих театральных фестивалях, поскольку в регламенте фестивалей часто нет номинаций для театров музкомедии. В управлении по культуре и архивному делу Алтайского края уточнили, что изменение названия театра не повлечёт за собой смены реквизитов и не потребует материальных затрат.