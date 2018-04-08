Эксклюзив PEOPLETALK: ирландский рэпер Rejjie Snow о России, любви и новом альбоме

Настоящее имя Реджи Сноу (24) — Алекс. Он не избалован славой, и это видно. Если есть возможность — отвечает в соцсетях фанатам, с кем-то из них знакомится и даже подписывается на них в Instagram. А еще он не мачо, поклонниц в турах на секс не разводит: у Реджи есть девушка-художница Скарлетт Костелло (20), которую он ласково называет «mermaid girl» («русалочка»). Вот и первый сольный альбом рэпера Dear Annie пропитан любовью — он посвящен девушкам, с которыми его когда-то что-то связывало.

Dear Annie — без преувеличения — один из лучших альбомов 2018-го, и половина песен заедает в голове уже после первого прослушивания. Алекс объясняет: «Дорогая Энни», в честь которой названа пластинка, — выдуманный персонаж. «Я вспоминал, как в детстве у моей сестры была кукла Annie Doll 7. Мне снились с ней кошмары, и я решил использовать ее образ».

https://www.youtube.com/watch?v=U-WLgnmNbo8&list=PLCQNxPV-JejruzWCTcABwh_0ruXAGV1PK

Да, несмотря на то, что в рэпе Реджи уже лет пять, первый сольник он выпустил только сейчас. «Моя любимая песня — Bye Polar, но я не думаю, что хоть одна из тех, что вошли в альбом, попадут в музыкальные чарты. Я не для этого музыку делаю, а для того, чтобы под них ночью возвращаться домой. Понимаешь?»

И я прекрасно понимаю. Его клип на песню Egyptian Luvr с Амине (23) и Даной Уильямс (28) за неделю набрал всего 163 тысячи просмотров. С молодым, красивым и талантливым Амине он, кстати, познакомился совсем недавно. «Он кажется очень крутым парнем и я благодарен ему за то, что он записал со мной песню. Да и вообще я стараюсь работать исключительно с положительными людьми».

https://www.youtube.com/watch?v=08rseZAPJwY

Совсем скоро Реджи привезет свой альбом в Москву — 11 апреля он дает концерт в столичном RED. «Мне очень понравилась ваша архитектура. К сожалению, город как следует посмотреть не удалось, но надеюсь скоро это исправить».

А еще он надеется, что однажды снимет собственный фильм и станет отцом. Да, вот так вот он отвечает на вопрос о планах на ближайшее будущее. «Жизнь не так плоха, когда ты знаешь, что тебя любят. Россия, мне нравится твоя энергетика. Я тебя чувствую».

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