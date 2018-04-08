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Оркестр Мариинского театра выступит с оперой М. Мусоргского «Хованщина» в Китае
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Оркестр Мариинского театра выступит с оперой М. Мусоргского «Хованщина» в Китае 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 8 апреля /Синьхуа/ — Симфонический оркестр Мариинского театра 17 апреля представит оперу российского композитора Модеста Мусоргского «Хованщина» в Национальном центре исполнительских искусств /НЦИИ/ в Пекине.
Как сообщили в НЦИИ, концертная постановка оперы Мусоргского будет представлена на сцене в Китае впервые. Дирижировать оперой будет известный российский дирижер Валерий Гергиев.
Опера рассказывает о политических и религиозных событиях в России 17-го века.
Также, 16 апреля оркестр Мариинского театра исполнит в НЦИИ другие произведения Мусоргского, включая увертюру к опере «Хованщина», «Ночь на лысой горе» и «Песни и пляски смерти».
История Мариинского театра как одного из старейших музыкальных коллективов России уходит корнями в начало 18-го века. Валерий Гергиев руководит театром с 1988 года. -0-
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