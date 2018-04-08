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«Мы бы не рискнули»: перед концертом финские звезды «Rasmus» оценили переправу через Двину
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«Мы бы не рискнули»: перед концертом финские звезды «Rasmus» оценили переправу через Двину 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Сегодня в Архангельске впервые выступает финская группа «The Rasmus», из-за плохих дорог их концерт переносится на пару часов — сами музыканты уже в городе, но еще в пути необходимое для шоу оборудование. Журналисты 29.ru пообщались с рокерами и угостили их архангельскими калитками с брусникой.
Группа «The Rasmus» уже вытупила в 22 городах России, — глобальный тур по нашей стране музыканты связывают выходом нового студийника «Dark Matters».
— Мы объехали столько городов Росии на поезде, так что хорошо представляем ваши вагоны, — говорит нам вокалист Лаури Юлёнен. — Ситуация в мире неоднозначная, к России по-разному относятся, но для нас это большая и красивая страна, в которой у нас много фанатов, и мы всегда рады с ними увидеться.
Парни уже прогулялись по Набережно Северной Двины, и погрелись на солнышке у отеля, где остановились.
— Приятный северный городок, — говорит нам барабанщик Ярно Лахти. — Много детей, мам с колясками. Единственное, что показалось странным — деревянный мост через реку прямо на льду. Я бы не рискнул по нему пройти.
Музыканты рассказали, что думают про РЖД, архангельские калитки и бальзам на поморских травах
Кроме переправы музыкантов впечатлили еще и северные угощения — за что они любят русскую кухню и как отозвались об архангельских калитках из пресного теста с брусникой и чае с капелькой бальзама на северных травах, читайте 9 апреля на сайте 29.ru. Кроме этого вы узнаете, что оправдывают ли фины нецензурную лексику в музыке, какие секретные обряды соблюдают перед концертом и почему санкции бессильны против искусства.
Фура с оборудованием, которая едет сейчас в наш город из Мурманска, сильно задерживается в пути из-за разбитых дорог. Пока что организаторы концерт говорят, что выступление перенеетсяя на 1-2 часа. О точном времени открытия дверей и начале шоу мы сообщим в группе 29.ru «В контакте».
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