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Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
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Юлия Самойлова представила песню для Евровидения 

Рамблер 2 часа назад
В Vegas Кунцево прошла официальная пре-пати "Евровидения". Артистка Юлия Самойлова, которая будет представлять Россию на международном конкурсе в этом году.
Девушка выступит с композицией, которая называется "I won't break".
Любопытно, что пре-пати прошла на сцене Vegas Кунцево в децнь рождения певицы.
Над песней для Юлии работала целая команда профессионалов: Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. Именно они создали композицию "Flame Is Burning", с которой Самойлова должна была выступить еще в 2017 году.
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