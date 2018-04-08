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Весна — творческая пора. И Армения это доказывает
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Весна — творческая пора. И Армения это доказывает 

Мир24 51 минуту назад
Фото: Мир24
Весна в Армении — пора творческих фестивалей. На сценах театров и просто под открытым небом проводят встречи музыканты, танцоры, актеры. На таких неформальных площадках и создаются творческие коллективы. А государство поддерживает талантливую молодежь, передает корреспондент «МИР 24» Арпи Меликян.
Им даже и сцена нужна не всегда. Реквизит — минимальный, костюмы — простые. Главное, на что делает ставку режиссер камерного театра Лусине Ернджанян, — это безупречная игра актеров. В свои постановки она часто приглашает студентов театрального университета, знает, что аншлаг гарантирован.
«Молодежи сейчас много в нашей сфере, и она более активна, чем была лет пять-десять назад. И эта активность все больше и больше, и я только приветствую это», — говорит режиссер, директор театра.
Театр в Армении очень популярен. Билеты на некоторые спектакли приходится бронировать за месяц. А студенты соглашаются сидеть даже на ступеньках проходов.
«Мне кажется, спектакли театра очень жизненные, в них ты можешь найти себя. Они для всех возрастных групп», — говорит зритель Наре Багдасарян.
«Я очень люблю этот театр. Когда его только открыли, я очень часто приходила сюда. И сегодня снова здесь», — говорит зритель Дицуи Елмасакян.
В Государственном симфоническом оркестре тоже молодежь. Еще недавно оркестр так и назывался. Сергей Смбатян с друзьями создали этот коллектив 12 лет назад. Теперь этим музыкантам дана честь играть в дни важных государственных событий. Они уже выступали на лучших академических сценах мира. История большого успеха это про них.
«Быть музыкантом в Армении хорошо. Общество это ценит, общество приветствует людей, которые видят себя в искусстве, видят себя в музыке», — говорит руководитель и главный дирижер Армянского государственного симфонического оркестра Сергей Смбатян.
Десятки талантливых актеров, музыкантов, художников ежегодно начинают профессиональную карьеру благодаря поддержке государства. Единомышленников, продюсеров и наставников они находят на фестивалях, которые организуют власти. Лучших государство берет на попечение.
«Фестивали очень важны для любителей искусства. Они помогают людям показать свой талант. С каждым годом число участников увеличивается, и это свидетельствует, что есть большой интерес к тому, что мы делаем», — говорит организатор фестивалей Агаян Рита.
Культурная жизнь в стране оживилась десять лет назад. Во многом это заслуга министерства культуры. Чтобы побывать на концерте зарубежного кумира, ездить за ним по миру уже необязательно. Теперь звезды приезжают в Армению с гастролями. Так, на сценах Еревана и других городов уже выступили Маркос Миллер и Шарль Азнавур.
В ближайшее время в Ереван приедут участники сразу двух театральных фестивалей.
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