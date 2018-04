Ностальгия! 25 легендарных романтичных треков из 80-х

Ностальгия! 25 легендарных романтичных треков из 80-хЯ помню времена, когда музыку слушали на «кассетниках», песни записывали прямо с радиоэфира, а перемотка осуществлялась с помощью обычной шариковой ручки (ради экономии батареи). Без стриминговых сервисов, беспроводных наушников и Shazam. Мы собрали в Apple Music 25 исключительно романтических баллад того времени, которые по праву относятся к золотому фонду мировой музыки. Приятного прослушивания.

Открывает подборку легендарный «Пурпурный дождь» Принца. Знаковая песня, сочетающая в себе рок, поп, и оркестровую музыку, собрала множество наград в 1984 году и стала визитной карточкой певца. Наиболее запоминающееся выступление с этим хитом состоялось в перерыве кубка по американскому футболу Super Bowl в 2007 году. В Майами весь день лил дождь, и продюсеры шоу переживали по этому поводу. Услышав ситуацию с погодой, Принц лишь спросил — «Вы можете сделать так, чтобы дождь пошёл ещё сильнее?» Ну вы понимаете. Это было эпично.

Продолжает музыку богатого на хиты 1984 года отличная автомобильная тема «Drive» от коллектива Cars. Идеальная композиция для прослушивания в машине в качестве завершения романтичного вечера. Сразу за ней «Father Figure» — знаменитый хит Джорджа Майкла с соответствующим видеорядом. Uber ещё не работал, а модели не были однотипными.

Следом мы включили сразу несколько композиций, которые стоит слушать в хороших наушниках. Продолжает плейлист две шикарные романтические композиции от британских рокеров. Легендарные «In This Love» и «Every Breath You Take» у многих слушателей обязательно вызовут приятные воспоминания.

В те времена у нас не было многофункциональных смартфонов, сервиса Shazam и беспроводных наушников.

В сборнике также можно найти сразу несколько незаезженных песен, которые вы вероятно слышали, но их названия и исполнителей могли не знать. Например, «Caribbean Queen (No More Love on the Run)» от британского музыканта карибского происхождения Билли Оушена. Между прочим, песня победила в категории Лучшее мужское вокальное R&B исполнение на премии Грэмми, сделав Билли Оушена первым британцем, получившим её.

Нашлось место для красивой баллады «Ticket to the Moon» от Electric Light Orchestra, которую, возможно, в юности слушал Илон Маск . Почему бы и нет? Got a ticket to the moon

I’ll be rising high above the earth so soon

And the tears I cry might turn into the rain

That gently falls upon your window

You’ll never know. Мы также включили приятный трек Джо Кокера «Up Where We Belong». Именно это композиция была на вершине Billboard, в день, когда родился ваш покорный слуга. Авторы знаменитого еженедельного американского журнала Billboard не поленились и структурировали базу данных ежедневных хит-парадов. На специальном портале playback.fm Вы можете ввести дату своего рождения и узнать самую популярную песню в ваш день рождения. Делитесь в комментариях, у кого какой результат получился. В финале подборки две невероятно шикарные темы. Первая — песня британского певца Брайана Ферри — «Slave to Love». Видеоклип на данный сингл сможет удивить. У любящих своих дочек отцов он обязательно вызовет целый спектр эмоций.

Вторая тема — звонкая душераздирающая «How Can I Go On» от Фредди Мерькьюри при участии испанской оперной певицы Монсеррат Кабалье . Красиво и грустно.

Вторая тема — звонкая душераздирающая «How Can I Go On» от Фредди Мерькьюри при участии испанской оперной певицы Монсеррат Кабалье . Красиво и грустно.