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Илья Резник: песни занимают лишь 10% в моем творчестве
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Илья Резник: песни занимают лишь 10% в моем творчестве 

Газета.Ru 34 минуты назад
Народный артист РФ Илья Резник рассказал, как открыл в себе поэта-песенника.
"Был дипломный спектакль «Океан». Мой руководитель курса, Татьяна Григорьевна Сойникова, говорит: «Резник, будете играть Алешу из ансамбля». Но как я буду его играть, если даже на гитаре не умею? «У Вас есть три дня».
Освоил по каким-то аккордам, играл. А потом в Ленинграде появился наш знаменитый бард, путешественник, один из основоположников авторской песни в России Александр Городницкий.
Он предложил мне исполнять его песни «Атланты», «Снег», «Кожаные куртки». Я приходил в клуб «Восток», где собирались барды. Туда приезжали Никитины, Визбор… Я впитывал всё, а потом сам начал сочинять под гитару.
Впрочем, песни занимают лишь 10% в моем творчестве, просто это на виду. А помимо них у меня 20 поэтических изданий и 10 детских книг, сейчас они выходят одна за другой. В этом году была опубликована детская повесть «Тяпа не хочет быть клоуном» и сборник «Мое ленинградское детство». Первая его часть — прозаическая.
Рассказы о том, как я стал поэтом, как рождались песни. Вторая часть — произведения для детей: сказки, стихи, басни… Как стеклышки мозаики детские и юношеские воспоминания сложились у меня в пеструю картину", — цитирует его слова газета «Известия».
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