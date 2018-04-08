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Артисты Мариинки выступят на благотворительном концерте в Кемерово
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Артисты Мариинки выступят на благотворительном концерте в Кемерово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Благотворительный концерт в Кемерово дадут артисты Мариинского театра в рамках Пасхального фестиваля, сообщил художественный руководитель фестиваля Валерий Гергиев.
"Особо хочу выделить концерт в Кемерово. Это будет не самый обычный концерт, вы понимаете почему. Мы сделаем все возможное, чтобы звучала прекрасная музыка. Это будет благотворительный концерт", — рассказал Гергиев.
Он выразил надежду, что «подобные страшные трагедии наша страна не будет переживать».
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Семнадцатый сезон Московского пасхального фестиваля в этом году станет одним из самых продолжительных, с 8 апреля по 9 мая. Музыканты Мариинского театра отправятся на гастроли на специальном поезде. Они преодолеют более 20 тысяч километров пути и выступят во многих городах России.
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