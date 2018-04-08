Музыкант Виктор Зинчук дал пасхальный концерт в Истре

В Истре прошел пасхальный концерт Виктора Зинчука . Но, он стал еще и юбилейным концертом. Сегодня артисту — 60 лет.

Известный своей страстью интерпретировать классику, рок музыкант Виктор Зинчук вновь удивляет своих поклонников. Серия юбилейных концертов проходит в Подмосковье.

Музыкант меняет за концерт огромное количество гитар. Помимо электрогитары у него в арсенале кельтская банджа, мандолина и другие. На его концерты приходят полные залы.

Буквально каждый день, как он говорит, создает новую музыку, даже сидя за рулем. Занимается спортом и гастролирует. Поздравить с 60-летием

заслуженного артиста России пришли как его давние поклонники, так и молодежь. В его репертуаре точно найдется то, что каждому по душе.

Если посчитать все гитары Зинчука — выйдет около 30. По мнению музыканта, это немного. Все нужные и за каждой нужен особый уход. Например, в эту зиму две лопнули, был слишком сухой воздух. А сократить их количество не позволяет музыкальный диапазон. Бах, Моцарт, Шуберт, Россини, вальс Грибоедова. Все это на свой лад. С невероятным сочетанием драйва и интеллигентности.

Перед началом каждой композиции Зинчук общается со зрителем о том или ином композиторе, вспоминает легенды. Но, когда начинается музыка, слов уже не надо. Вновь и вновь в концертном зале Нового Иерусалима раздаются аплодисменты. Юбилейные концерты у их обладателя продолжатся до середины мая. Музыкант выступит в Климовске, Жуковском, Московском, Конаково. Но и на этом, Зинчук не остановится. Чем современней мир, тем современней и я, говорит артист. Вот недавно даже завел Инстаграм. Но, а все свои впечатления продолжает выражать в музыке.