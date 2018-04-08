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Какие песни, фильмы и мультфильмы могли бы стать культурным достоянием России
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Какие песни, фильмы и мультфильмы могли бы стать культурным достоянием России 

Мир24 18 минут назад
Фото: Мир24
В России к национальному достоянию, в основном, причисляют исторические, природные и архитектурные объекты. В стране пока нет реестра национального культурного наследия. «МИР 24» решил узнать, какие песни, фильмы и мультфильмы могли бы войти в такой список нематериальных ценностей.
На мультимедийном портале телекомпании «Мир» мы разместили опрос: какие мультфильмы должны стать культурным достоянием. Первое место занял сериал «Ну, погоди!», «Простоквашино» — на почетном втором, а замыкает тройку лидеров «Ежик в тумане».
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Наше культурное достояние — это еще и кино. По результатам опроса, третье место в рейтинге зрительских симпатий занимает картина «Девчата», второе — «Бриллиантовая рука», на первом месте — оскароносный фильм «Москва слезам не верит».
Поют до сих пор и советские песни, их тоже можно считать культурным достоянием. Слушатели на третье место поставили всеми любимую «Песню про зайцев» композитора Александра Зацепина из «Бриллиантовой руки», на второй строчке — «Нежность» Александры Пахмутовой из фильма «Три тополя на плющихе». Первое место за песней «Мгновения» Микаэла Таривердиева из «17 мгновений весны».
Результаты всех опросов показывают, что для жителей России культурное наследие — это пока еще фильмы, мультфильмы и музыка советского времени. Но некоторые уже готовы внести в Золотой фонд работы современников. К примеру, фильм «Движение вверх» Антона Мегердичева, «Салют-7» Клима Шипенко, музыку Бориса Гребенщикова и группы «Ария».
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Мозговые волны зрителей «живого» концерта синхронизируются Весна – творческая пора. И Армения это доказывает Опрос: какие песни вы считаете национальным достоянием?
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