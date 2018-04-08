Какие песни, фильмы и мультфильмы могли бы стать культурным достоянием России

В России к национальному достоянию, в основном, причисляют исторические, природные и архитектурные объекты. В стране пока нет реестра национального культурного наследия. «МИР 24» решил узнать, какие песни, фильмы и мультфильмы могли бы войти в такой список нематериальных ценностей.

На мультимедийном портале телекомпании «Мир» мы разместили опрос: какие мультфильмы должны стать культурным достоянием. Первое место занял сериал «Ну, погоди!», «Простоквашино» — на почетном втором, а замыкает тройку лидеров «Ежик в тумане».

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Наше культурное достояние — это еще и кино. По результатам опроса, третье место в рейтинге зрительских симпатий занимает картина «Девчата», второе — «Бриллиантовая рука», на первом месте — оскароносный фильм «Москва слезам не верит».

Поют до сих пор и советские песни, их тоже можно считать культурным достоянием. Слушатели на третье место поставили всеми любимую «Песню про зайцев» композитора Александра Зацепина из «Бриллиантовой руки», на второй строчке — «Нежность» Александры Пахмутовой из фильма «Три тополя на плющихе». Первое место за песней «Мгновения» Микаэла Таривердиева из «17 мгновений весны».

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