Депардье споет песни Высоцкого на русском и французском в Москве

Французский актер с российским гражданством Жерар Депарьде исполнит на русском и французском языках песни Высоцкого на концерте в честь 80-летия музыканта, передает РИА «Новости» со ссылкой на организаторов концерта. "Много лет спустя Жерар Депардье , с восторгом отзывающийся о Высоцком и жалеющий о неосуществленных планах, по приглашению организаторов концерта «Высоцкий 80! Я жив, снимите черные повязки» приедет в Москву, чтобы исполнить на французском и русском языках песни выдающегося барда", — сказала представитель организаторов концерта. Организаторы отметили, что в 1970-х Депардье согласился без гонорара сниматься в фильме «Венские каникулы» по сценарию Высоцкого и драматурга Эдуарда Володарского , однако из-за смерти музыканта производство фильма не началось. Ранее сообщалось, что в Москве отменили спектакль с Жераром Депардье.