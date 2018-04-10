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Депардье споет песни Высоцкого на русском и французском в Москве
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Депардье споет песни Высоцкого на русском и французском в Москве 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: Газета.Ru
Французский актер с российским гражданством Жерар Депарьде исполнит на русском и французском языках песни Высоцкого на концерте в честь 80-летия музыканта, передает РИА «Новости» со ссылкой на организаторов концерта.
"Много лет спустя Жерар Депардье, с восторгом отзывающийся о Высоцком и жалеющий о неосуществленных планах, по приглашению организаторов концерта «Высоцкий 80! Я жив, снимите черные повязки» приедет в Москву, чтобы исполнить на французском и русском языках песни выдающегося барда", — сказала представитель организаторов концерта.
Организаторы отметили, что в 1970-х Депардье согласился без гонорара сниматься в фильме «Венские каникулы» по сценарию Высоцкого и драматурга Эдуарда Володарского, однако из-за смерти музыканта производство фильма не началось.
Ранее сообщалось, что в Москве отменили спектакль с Жераром Депардье.
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