В ЗВО отпраздновали 100-летний юбилей создания военных комиссариатов

Во время праздничной программы на сцену вышли солисты государственного ансамбля песни и танца «Белые ночи», труппа одного из старейших творческих коллективов Вооруженных Сил — ансамбль песни и пляски ЗВО и другие творческие коллективы округа.

В окружном Доме офицеров Западного военного округа (ЗВО) состоялось тожественное собрание и праздничный концерт, посвященные 100-летней годовщине создания военных комиссариатов ЗВО.

Во время праздничной программы на сцену вышли солисты государственного ансамбля песни и танца «Белые ночи», труппа одного из старейших творческих коллективов Вооруженных Сил — ансамбль песни и пляски Западного военного округа и детские фольклорные и вокальные ансамбли, которые исполнили народные песни и песни советских композиторов.