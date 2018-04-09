В ЗВО отпраздновали 100-летний юбилей создания военных комиссариатов 

Во время праздничной программы на сцену вышли солисты государственного ансамбля песни и танца «Белые ночи», труппа одного из старейших творческих коллективов Вооруженных Сил — ансамбль песни и пляски ЗВО и другие творческие коллективы округа.
В окружном Доме офицеров Западного военного округа (ЗВО) состоялось тожественное собрание и праздничный концерт, посвященные 100-летней годовщине создания военных комиссариатов ЗВО.
Работников военных комиссариатов поздравил исполняющий обязанности командующего войсками округа генерал-лейтенант Виктор Астапов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов и председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.
Во время праздничной программы на сцену вышли солисты государственного ансамбля песни и танца «Белые ночи», труппа одного из старейших творческих коллективов Вооруженных Сил — ансамбль песни и пляски Западного военного округа и детские фольклорные и вокальные ансамбли, которые исполнили народные песни и песни советских композиторов.