Ещё
РПЦ и Малый театр подарят спектакль нуждающимся детям
Далее:
Читайте также:
Ещё

РПЦ и Малый театр подарят спектакль нуждающимся детям 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Премьера спектакля по произведению Александра Пушкина при поддержке Русской православной церкви в рамках благотворительного пасхального вечера для детей от 12 лет состоится в Малом театре в Москве в понедельник, сообщили РИА Новости в синодальном отделе Московского патриархата по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ.
Первыми зрителями новой постановки одного из старейших театров России — спектакля-концерта «Метель» по одноименной повести Пушкина на музыку Георгия Свиридова — станут ученики специализированных учебных заведений, подопечные благотворительных фондов и дети из многодетных семей, говорится в сообщении.
По информации организаторов, соавтором сценария постановки стал ректор Курской духовной семинарии и специалист по русской литературе XIX века архимандрит Симеон (Томачинский). Музыкальную часть исполняет оркестр Малого театра. Спектакль станет частью репертуара Малого театра.
"Мы оцениваем эту постановку как заметное культурное событие и видим в данном спектакле свидетельство сотрудничества Церкви и культурного сообщества в просвещении подрастающего поколения в великих традициях русской культуры. Символично, что создатели рассматривают концерт как пасхальный дар детям", — отметил глава синодального отдела Владимир Легойда.
Ранее музыкальный спектакль «Метель» ставился в Курске при участии Русского камерного оркестра. Созданный в 2001 году по инициативе трубача и дирижера Сергея Проскурина оркестр стал лауреатом нескольких международных конкурсов.
РИА Новости: последние новости
Транссибирский арт-фестиваль в Новосибирске посетили около 19 тысяч человек В "Зарядье" сыграет Сводный детский духовой оркестр Бард Александр Городницкий отметит свое 85-летие в Доме музыки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
Самые безумные вещи, забытые людьми в транспорте3
11 интересных фильмов, снятых по книгам1
8 фильмов с головоломным сюжетом
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»31
Видео
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение