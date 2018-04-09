РПЦ и Малый театр подарят спектакль нуждающимся детям

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости . Премьера спектакля по произведению Александра Пушкина при поддержке Русской православной церкви в рамках благотворительного пасхального вечера для детей от 12 лет состоится в Малом театре в Москве в понедельник, сообщили РИА Новости в синодальном отделе Московского патриархата по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ.

Первыми зрителями новой постановки одного из старейших театров России — спектакля-концерта «Метель» по одноименной повести Пушкина на музыку Георгия Свиридова — станут ученики специализированных учебных заведений, подопечные благотворительных фондов и дети из многодетных семей, говорится в сообщении.

По информации организаторов, соавтором сценария постановки стал ректор Курской духовной семинарии и специалист по русской литературе XIX века архимандрит Симеон (Томачинский). Музыкальную часть исполняет оркестр Малого театра. Спектакль станет частью репертуара Малого театра.

"Мы оцениваем эту постановку как заметное культурное событие и видим в данном спектакле свидетельство сотрудничества Церкви и культурного сообщества в просвещении подрастающего поколения в великих традициях русской культуры. Символично, что создатели рассматривают концерт как пасхальный дар детям", — отметил глава синодального отдела Владимир Легойда