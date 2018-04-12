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Тимати взял школьницу из Городца в свой новый шоу-бизнес
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Тимати взял школьницу из Городца в свой новый шоу-бизнес 

nn.ru 4 часа назад
Фото: nn.ru
На шоу «Песни» прошел жесткий отбор участников. Два продюсера — Тимати и Максим Фадеев — возьмут в свою команду только по 10 человек, а отобрали после проб 120. Потом им предоставили возможность спеть еще раз, учитывая замечания жюри. К концу этого этапа осталось 46 претендентов на место в новом шоу-бизнесе. Тимати заявил, что только один участник пройдет в его команду без дополнительного испытания. Она выбрал Ronny.
— Очуметь, это что сейчас такое было? — не поверила от счастья нижегородка. — Я в шоке! Я так счастлива!
Как писал NN.RU из отборочного тура девушка чуть не вылетела: Максим Фадеев посчитал ее «ненастоящей». Посмотрев ее новое выступление он изменил свое мнение. Продюсер признался, что она его удивила и даже не вспомнил, что не заметил ее в прошлый раз. Тогда ее спас Тимати.
Сама Вероника не раз признавалась, что хочет подписать контракт с лейблом Black Star.
— Я готова работать 24/7, все отдавая сцене. Мне больше ничего в жизни не нужно, мне больше ничего не хочется, — сказала она.
Теперь нижегородка в числе лучших участников шоу. 20 исполнителей заселятся в башню «Меркурий» в «Москва-Сити», где будут находиться под постоянным наблюдением камер. В режиме реалити-шоу они будут создавать новый шоу-бизнес.
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