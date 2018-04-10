Фестиваль «Мариинский — Владикавказ» в Северной Осетии станет традиционным

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 апреля. / ТАСС /. Международный кавказский фестиваль «Мариинский — Владикавказ», который прошел впервые в Северной Осетии в 2017 году, станет традиционным. Об этом дирижер и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев сообщил журналистам в рамках XVII Московского пасхального фестиваля в Северной Осетии.

"Сентябрьский фестиваль «Мариинский-Владикавказ» станет традиционным. Он прошел пока один раз, здесь пели певцы мирового уровня, они с радостью выступали здесь и прозвучали редкие произведения, которые нечасто вообще звучат. Например, " Адриана Лекуврер ", по-моему, в Москве он даже не идет", — сказал Гергиев.

Он отметил, что в июне-июле будет объявлен репертуар филиала Мариинского театра во Владикавказе. «Он будет смелее и, наверное, крупнее, чем сейчас», — отметил маэстро, пояснив, что большое внимание будете уделено детским программам. Они будут набирать обороты в ближайшие полгода.

"Владикавказ медленно, но верно будет на карте музыкальных театральных событий России, занимать все более серьезные позиции, которые будут привлекать внимание в регионе и соседи наши рядом, надеюсь, будут считать для себя интересным сотрудничать и быть частью наших достаточно смелых планов, которые уже на горизонте, которые будут реализовываться", — заключил он.