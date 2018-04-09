Валерий Гергиев открыл 17-й музыкальный пасхальный фестиваль

В столице открылся Московский пасхальный фестиваль — 17-й по счету. По традиции, первым выступил Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева

По православной традиции, на Светлую Седмицу — ударить в колокол может любой желающий. Правда, без присмотра профессионала делать это не стоит. Иначе — рискуете не только собственным слухом и нервными клетками обитателей соседних домов, но и сохранностью многотонного колокола.

Побывать там, куда прихожанам не попасть, и освоить азы звонарного искусства можно будет до майских праздников. В рамках 17-го Московского пасхального фестиваля. Он, вопреки названию, охватит 169 российских городов. Звонильная — лишь одна из четырёх программных афиш. Её дополняют хоровая, симфоническая и камерная.

Открылся фестиваль концертом в Большом зале Консерватории. На сцене — сразу 2 истории несчастной любви. Князь Елецкий тоскует по Лизе, воспитаннице старой графини — хранительницы секрета трёх карт. Арагонский граф Ди Луна — сгорает от безответной страсти к красавице Леоноре.

Вот уже 17 лет Валерий Гергиев нарушает традицию — не работать на Пасху. А у фестиваля появляются свои.

"Программа самая разнообразная, это и русская классика, и редко звучащие произведения французов, немцев, и австрийская музыка", — рассказывает Валерий Абисалович Гергиев, руководитель Мариинского театра, художественный руководитель Московского пасхального фестиваля.

Как говорят в оркестре, московский концерт — это лишь разминка — теперь их ждет настоящий музыкальный марафон. Вместе с маэстро за месяц им предстоит преодолеть 20 тысяч километров! Это — примерно половина земного шара. Специальный пасхальный поезд уже отправился в Воронеж, затем во Владикавказ, где Гергиев вырос. 30 регионов за 32 дня.

"Мы тут выполняем и просветительскую функцию, мы пытаемся показать, что классическая музыка — это не какое-то мёртвое элитарное искусство, а действительно, искусство, которое принадлежит народу", — уверен Денис Лопачёв, первая флейта оркестра Мариинского театра.

В каждом городе — по 2 концерта. Один — непременно! — благотворительный. Маэстро бесплатно выступит перед школьниками, кадетами и семьями офицеров. А завершится фестиваль в День Победы большим концертом на Поклонной горе.