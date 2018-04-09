Неделя большой музыки с Юрием Башметом стартует завтра в Хабаровском крае

С 10 по 17 апреля в Хабаровском крае пройдёт одно из самых важных культурных событий весны — восьмой международный музыкальный фестиваль под артистическим руководством народного артиста СССР Юрия Башмета , сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Концерты фестиваля традиционно пройдут в Хабаровске, и в Комсомольске-на-Амуре. Кроме того, по одному концерту пройдут в Амурске и Переяславке.

Среди участников фестиваля — известные, уже любимые публикой музыканты из разных стран мира: Гарет МакЛернон (флейта, Великобритания), Теодор Керкезос (саксофон, Греция), Михаил Дзюдзе (контрабас-балалайка), Бель Шю (пипа, Китай), Снежана Пащенко (скрипка, Россия), а также обладательница Гран-при Международного конкурса альтистов Юрия Башмета в Москве — кореянка Хва Юн Ли

Алиса Гребенщикова. Особое место в программе традиционно будет уделено музыкально-литературным композициям, в которых примут участие известные актеры — Григорий Сиятвинда

Неизменным участником фестиваля выступит обладатель премии Grammy — камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством самого Юрия Башмета.

В концертной программе также примет участие Дальневосточный академический симфонический оркестр, за дирижёрский пульт которого встанет главный дирижер Антон Шабуров

Впервые в рамках фестиваля пройдет Музыкальная академия. Девять педагогов по разным специальностям будут проводить мастер-классы для талантливых молодых музыкантов Хабаровского края. Академия пройдет при поддержке гранта Президента РФ.

Также в рамках фестиваля пройдет традиционное прослушивание — отбор в новый состав Всероссийского юношеского симфонического оркестра и состоится специальная творческая встреча с Юрием Башметом.

ПРОГРАММА VIII МЕЖДУНАРОДНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ

КОНЦЕРТЫ В ХАБАРОВСКЕ

10 апреля, 18.30 Краевой музыкальный театр

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

И. С. Бах Бранденбургский концерт № 3, Соль мажор, BWV1048

Г. Доницетти Концертино до минор для флейты и струнных (оркестровка Г. МакЛернона)

Две традиционные ирландские мелодии для флейты и струнных: «Danny Boy», «Brian Boru's March»

Солист — Гарет МакЛЕРНОН (флейта, Великобритания)

Д. Шостакович Камерная симфония, соч.110bis (редакция Р. Баршая)

А. Пушкин «Моцарт и Сальери» — музыкально-литературная композиция на музыку В. А. Моцарта и А. Сальери

Художественное слово — Григорий СИЯТВИНДА

Камерный ансамбль «Солисты Москвы»

Художественный руководитель и дирижер: Юрий Башмет

11 апреля, 12.00 Большой зал Хабаровской краевой филармонии

Специальный концерт для детей

С. Лагерлёф

ПУТЕШЕСТВИЕ НИЛЬСА С ДИКИМИ ГУСЯМИ

Прозвучит музыка Э. Грига, К. Нильсена, Д. Вирена

Камерный ансамбль «СОЛИСТЫ МОСКВЫ»

Сказку читает — Алиса ГРЕБЕНЩИКОВА

12 апреля, 18.30 Фойе 2-го этажа Хабаровской краевой филармонии

И. С. Бах. Хроматическая фантазия и фуга ре минор

Ф. Давид-Ф. Лист Каприс соль минор из цикла «Пестрая вереница»

Ф. Лист Этюд «Легкость»

Д. Россини Увертюра к опере «Севильский цирюльник»

В. Бонаков Две пьесы на народные темы:

• Ах, ты степь широкая

• Вдоль да по речке

Н. Мендыгалиев Поэма-легенда о домбре

Солист: ДМИТРИЙ ХОДАНОВИЧ (баян)

13 апреля, 18.30 Большой зал Хабаровской краевой филармонии

Б. Барток Концерт для альта с оркестром

Солистка — обладатель Гран-при Международного конкурса альтистов Юрия Башмета в Москве Хва Юн ЛИ (альт, Южная Корея)

К. Дебюсси Рапсодия для саксофона с оркестром

Д. Мийо Сюита для саксофона с оркестром «Скарамуш», соч.165c

Солист — Теодор КЕРКЕЗОС (саксофон, Греция)

И. Брамс Симфония № 1 до минор, соч. 68 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР (Хабаровск)

Художественный руководитель и главный дирижёр — Антон ШАБУРОВ

17 апреля, 18.30 Краевой музыкальный театр

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

Э. Григ Две народные норвежские мелодии

Н. Паганини Венецианский карнавал

А. Баццини Хоровод гномов

Солистка — Екатерина МОЧАЛОВА (домра)

И. Стравинский «Русская песня» из оперы «Мавра» для альта и струнного оркестра

Солист — народный артист СССР Юрий БАШМЕТ (альт)

Т. Дунь Концерт для пипы с оркестром

Солистка — Бель ШЮ (пипа, Китай)

В. А. Моцарт Дивертисмент № 1 Ре мажор для струнных, KV136

С. Прокофьев Три Мимолётности, соч.22 (оркестровка Р. Баршая)

В. А. Моцарт Дивертисмент № 2 Си бемоль мажор для струнных, KV137

С. Прокофьев Три Мимолётности, соч.22 (оркестровка Р. Баршая)

В. А. Моцарт Дивертисмент № 3 Фа мажор для струнных, KV138

Камерный ансамбль «СОЛИСТЫ МОСКВЫ»

Художественный руководитель и дирижёр Юрий БАШМЕТ

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

12 апреля, 12.00 Театр драмы

Специальный концерт для детей

С. Лагерлёф

ПУТЕШЕСТВИЕ НИЛЬСА С ДИКИМИ ГУСЯМИ

Сказку читает — Алиса ГРЕБЕНЩИКОВА

Прозвучит музыка Э. Грига, К. Нильсена, Д. Вирена

Камерный ансамбль «СОЛИСТЫ МОСКВЫ»

12 апреля, 18.30 Театр драмы

Э. Лолашвили Адажио «Ностальгия» для альта и струнных (посвящение Ю. Башмету)

Солист — народный артист СССР Юрий БАШМЕТ (альт)

С. Прокофьев 6 Мимолётностей соч.22 (оркестровка Р. Баршая)

М. Вайнберг Концертино для скрипки и струнных, соч.42 Солистка — Снежана ПАЩЕНКО (скрипка)

Д. Шостакович Камерная симфония соч.110 (оркестровка Р. Баршая)

Камерный ансамбль «СОЛИСТЫ МОСКВЫ»

Художественный руководитель и дирижёр Юрий БАШМЕТ

АМУРСК

12 апреля, 18.30 Дворец культуры

Ф. Шуберт Струнное трио № 1 Си-бемоль мажор, D.471 И. С. Бах Прелюдия, Сарабанда и Жига из Сюиты № 3 для виолончели соло

Р. Глиэр Прелюдия, Колыбельная и Скерцо для альта и виолончели

Н. Паганини Каприс № 24 для скрипки соло

Л. Бетховен Трио до минор для скрипки, альта и виолончели, соч.9 № 3 Трио солистов Камерного ансамбля «СОЛИСТЫ МОСКВЫ»

ПЕРЕЯСЛАВКА

13 апреля, 18.00 Дом культуры «Юбилейный»

В. Бонаков Симфония для баяна «На поле Куликовом»

С. Рахманинов

Элегия

Прелюдия соль минор

М. Глинка Краковяк.

ДМИТРИЙ ХОДАНОВИЧ (баян, Москва)