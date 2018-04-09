Пять вечеров в Тюмени. Слушаем лекцию про Хокинга, ностальгируем под «Сплин», идём на битву умов в паб

Тон предстоящей неделе в Тюмени задаёт День космонавтики. Культурная программа обещает быть «космической». Лекции, кинопоказы, вечеринки. Но не космосом единым богата эта неделя. В городе запланировано несколько отличных концертов и спектаклей. Выбирайте то, что по душе. Афиша от 72.ru поможет выбрать самое интересное.

9 апреля, понедельник

Олег Аккуратов — виртуозный академический пианист, вдохновенный джазовый импровизатор, певец, аранжировщик. Музыка — это его жизнь, его воздух и основное средство коммуникации с миром. Пианист родился слепым, но сумел не только выучиться читать ноты по системе Брайля, но и окончить Московский музыкальный колледж, Ростовскую консерваторию. На счету Олега Аккуратова множество побед на академических и джазовых конкурсах. С 2013 года музыкант тесно сотрудничает с Народным артистом России Игорем Бутманом

В первом отделении концерта прозвучат произведения Бетховена, Шопена, Чайковского, Листа. Во втором отделении — авторские произведения, а также джазовые вокальные и инструментальные произведения из репертуара Фрэнка Синатры и Нэт Кинг Коула.

Когда: 9 апреля, 19:00.

Где: Республики, 34, Тюменская филармония.

Цена билета: 200 — 500 рублей.

10 апреля, вторник

Дни космоса: фильм о Стивене Хокинге и лекция о Марсе (12+)

«Дни космоса» проводят Уральский федеральный университет и Школа астрономии kantrSkrip.corp. Каждый участник получает персональную маршрутную карту, следуя которой и собирая печати о посещении мероприятий, он может получить специальные призы от организаторов и партнеров проекта.

Во вторник в МТЦ «Космос» пройдёт сразу два мероприятия в честь Дня космонавтики: просмотр фильма о величайшем физике современности Стивене Хокинге и лекция об освоении Марса.

Когда: 10 апреля, 18:00; 19:00.

Где: Республики, 165а, МТЦ «Космос».

Вход свободный.

Квиз-игра «Квиз, плиз» (0+)

Битва умов пройдёт во вторник в гриль-баре «Ермолаевъ». Кто не в курсе, квиз-игры —развлечение, набирающее популярность в Тюмени. Ведущий озвучивает головоломки, а вы командой ищете ответ. Увлекательно — это не то слово! К играм допускаются все — от мала до велика. Дети до 12 лет — бесплатно.

Когда: 10 апреля, 19:00.

Где: Первомайская, 38а, «Ермолаевъ».

Цена участия: 300 рублей.

Регистрация обязательна.

Поэтический вечер: Евгений Соя (16+)

Поэт Евгений Соя уже 10 лет выступает с концертами. При этом ему всего 26! Похоже на фантастику. Но кто сказал, что этой фантастики не место в нашем мире? Что в двадцать первом веке не может быть странствующих поэтов с чистыми голубыми глазами? Всё есть — приходите и убедитесь. Евгений Соя — феномен, крайне неоднозначный, до конца непонятый, сверхпопулярный и немного заоблачный. Он обаятелен и опасен, впрочем, как и все одесситы, и все его стихи — о любви. И он этим гордится.

Когда: 10 апреля, 19:30.

Где: Осипенко, 81, «Квартира 50».

Цена билета: 300 — 400 рублей.

Концерт группы «Помни имя своё» (16+)

Роберт Рождественский, «Помни имя своё» основали в 2014 году певица Ксения Фандеева и пианист Станислав Дорофеев, бывшие участники готик-рок-группы «Сияние», от которой они унаследовали мрачный дарквейвовый ореол. К ним также присоединилась аккордеонистка Мария Фроленко. Из академической традиции группа черпает сосредоточенность исполнения, от французского шансона — драматизм и умение в текст одной песни уместить целую историю и жизнь, от русского фольклора — напевность и протяжность. Лаконичная акустика, эмоциональность и акцент на смыслы — точки опоры коллектива, нередко берущего за основу своих песен стихи великих поэтов, таких как Иосиф Бродский Александр Вертинский и Октавио Пас.

Когда: 10 апреля, 20:00.

Где: Первомайская, 55, ДК «Железнодорожник».

Цена билета: 700 — 1700 рублей.

11 апреля, среда

Группа «Сплин» (16+)

Для весеннего сибирского концерта Саша Васильев подготовил программу The best, в которую вошли лучшие песни из разных альбомов и те, что давно не звучали на концертах, но широко известны и любимы публикой. Группа традиционно порадует поклонников живым исполнением, а световое сопровождение не оставит равнодушным искушённых ценителей концертных шоу. Да, цены на билеты выше среднего, но «Сплин» того стоит, вы знаете.

Когда: 11 апреля, 19:00.

Где: Республики, 34, Тюменская филармония.

Цена билета: 3500 — 5000 рублей.

Фортепианный вечер: неоклассика, джаз (12+)

Дом Печати и пианист Николай Цушко приготовили серию фортепианных вечеров, на которых будут стараться приобщить зрителей к восприятию академической и джазовой музыки не только в залах филармонии, но и в неформатном пространстве Дома Печати. На первом вечере будут звучать композиции Эрика Сати — родоначальника неоклассицизма и минимализма. А также произведения двух ярчайших джазовых пианистов и композиторов ХХ века — Билла Эванса и Маккоя Тайнера. Но, в основном, это будет импровизация на джазовые и неоклассические темы.

Когда: 11 апреля, 19:30.

Где: Осипенко, 81, «Дом Печати».

Цена билета: 250 рублей (депозит в баре).

Джаз-трибьют Диззи Гиллеспи (12+)

Джазовый трибьют легендарному трубачу-виртуозу Диззи Гиллеспи, родоначальнику современного импровизационного джаза, эксцентричный образ которого знаком всем, кто когда-либо интересовался джазом — невероятно раздутые щеки и погнутая труба, направленная вверх! Диззи был недосягаем как джазовый виртуоз и сумел оказать влияние на многих музыкантов последующих поколений. Открывать музыку великого Диззи тюменцам будет квинтет джазменов под управлением саксофониста Вячеслава Токарева

Когда: 11 апреля, 19:30.

Где: Молодежная, 74/4, Fabric Bar.

Цена билета: 250 — 350 рублей.

12 апреля, четверг

Дни космоса: фильм о Гагарине (12+)

Юрий Гагарин — человек-символ, любимый во всем мире. День космонавтики связан именно с его именем. Поэтому просмотр фильма о первом советском космонавте — лучший способ отметить праздник.

Когда: 12 апреля, 18:00.

Где: Ленина, 25, 5 этаж, FabLab.

Вход свободный.

Органная музыка: Маттиас Майерхофер (0+)

Маттиас Майерхофер — австрийский музыкант. Победитель и призёр ряда конкурсов по импровизации и интерпретации. Ведёт активную концертную и фестивальную работу. Выступает как солист и ансамблист. Сотрудничает с известными коллективами: Дрезденским Кройцхором, Лейпцигским хором университета, хором Гевандхауса в Лейпциге, с хором церкви святого Фомы в Лейпциге, Государственной капеллой Дрездена, Государственной капеллой Галле. В программе тюменского концерта — произведения Иоганна Себастьяна Баха.

Когда: 12 апреля, 19:00.

Где: Республики, 34, Тюменская филармония.

Цена билета: 700 — 800 рублей.

«Космический фестиваль» (16+)

Завсегдатаев клуба Rocketa решили удивить необычным «Космическим фестивалем», на котором предлагают спасаться от нашествия инопланетян. Концепция оригинальная — с этим не поспоришь. На сцене выступят Clubber, «Группа Имени Меня», Keep Noise, FAR SUNS и ВИА «Южный парк». Много разной музыки — это просто космос!

Когда: 12 апреля, 19:00.

Где: Мурманская, 35, клуб Rocketa.

Цена билета: 200 — 300 рублей.

Шоу Viva Flamenco (6+)

Темпераментное фламенко, зажигающее на сцене глубокие страсти, — сама суть испанской души. В Тюмени с программой «Viva Flamenco» выступит один из лучших мировых исполнителей фламенко — Adrian Sanchez Gonsalez из Гранады. Это уникальный танцовщик, соединяющий в своём творчестве народное фламенко и новые веяния культуры этого танца. Его партнерша Юлия Плахотина — президент Российской федерации фламенко, судья высшей международной категории по сценическим направлениям. Не пропустите этот горячий вечер!

Когда: 12 апреля, 19:00.

Где: Республики, 34, Тюменская филармония.

Цена билета: 800 — 2500 рублей.

Концерт группы «Время и стекло» (18+)

«Время и Стекло» — продюсерский проект Потапа и Ирины Горовой . Участники дуэта — Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив). Весной 2015 года группа презентовала песню и клип «Имя 505», ставшим на YouTube самым популярным клипом года в стране. Позитив и Надя искренне влюблены в музыку, сами пишут песни и не представляют своей жизни без концертов и съемок. Их песни звучат на радио, каждый новый клип занимает почетное место в эфире лучших музыкальных каналов. Каждая новая работа «Время и Стекло» не похожа на предыдущие: в разнообразном репертуаре группы нет однотипных синглов и клипов, артисты экспериментируют со звучанием и образами, раскрывают себя в разных жанрах и стилях.

Когда: 12 апреля, 21:00.

Где: 50 лет Октября, 8Б, «Максимилианс».

Цена билета: 800 — 3500 рублей.

13 апреля, пятница

Открытый урок по чечётке (0+)

Американский степ или чечетка — яркий, ритмичный и оригинальный танец. Ростом популярности в последнее время он, конечно, обязан Егору Дружинину — бывшему наставнику проекта «Танцы на ТНТ», утверждавшему, что чечетка — его любимое направление. Что же такого привлекательного в степе? Приходите на открытый урок и попробуйте отстучать ритм правильно, красиво и легко. Записывайтесь, если любите узнавать новое и необычное.

Когда: 13 апреля, 19:00.

Где: Депутатская, 80/2, «Геометрия».

Обязательно запишитесь заранее через личные сообщения.

Участие бесплатное.

Вечер популярной классики (0+)

Когда: 13 апреля, 19:00.

Где: Республики, 34, Тюменская филармония.

Цена билета: 200 — 300 рублей.

Спектакль «А не съесть ли нам кого-нибудь?» (16+)

Спектакль в жанре абсурд по пьесе Мрожека «В открытом море» от Казанского камерного театра «SDVIG». Трое мужчин в элегантных черных костюмах волею судьбы оказались в открытом море на небольшом плоту. Они голодны и этого вполне достаточно, чтобы узнать в происходящем сегодняшний день. История о человеческих отношениях, политике, жизненных ценностях, слабости духа и силе слова.

Когда: 13 апреля, 19:00.

Где: Республики, 165а, МТЦ «Космос».

Цена билета: 400 рублей.

Марина Девятова исполняет русские народные песни в современной обработке. Марина выбрала этот жанр, поскольку считает, что именно в песнях, слагаемых народом, люди испокон веков выражали свои мысли, взгляды, традиции, описывали важные исторические события, жизненные и моральные устои. Марину Девятову с любовью принимают в разных уголках мира. Ей рукоплескали залы Германии, Италии, Франции, Болгарии, Латвии, Эстонии, США, Южной Кореи, Китая, Лаоса, Вьетнама и Монголии. Она пела для королевы Великобритании Елизаветы II и всей ее королевской семьи, а теперь споёт и для тюменцев. В программу концерта войдут самые трогательные и яркие песни о русской женщине, защитнице, матери, дочери, жены, ее любви, красоте, силе, мужестве.

Когда: 13 апреля, 19:00.

Где: Республики, 34, Тюменская филармония.

Цена билета: 1400 — 2800 рублей.

Концерт Тимофея Яровикова (18+)

Тимофей Яровиков — поэт, автор песен, сказочник, странник. Его слушают несколькими поколениями одной семьи, перед его песнями равны люди разных политических воззрений и религиозных убеждений. Сердце Дурака — это не просто название группы, но мироощущение, которым автор делится на концертах, исполняя песни, рассказывая байки, читая стихи. Честно. Емко. Цельно. Концерты Тимофея всегда разговор. Разговор теплый, но непростой. Автор не декларирует готовых ответов, но задает вопросы, ответы на которые предстоит найти.

Когда: 13 апреля, 19:30.

Где: 50 лет ВЛКСМ, «Ё-Бург».

Цена билета: 300 — 550 рублей.